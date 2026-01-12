Agencias

Antonio Lavado dimite como presidente de la Federación Española de Diabetes por motivos personales

La Federación Española de Diabetes ha informado de la dimisión por motivos personales del actual presidente de la federación, Antonio Lavado, quien asumía el cargo el pasado mes de enero de 2025, tras haber sido presidente electo durante varios meses.

El hasta ahora vicepresidente de la Federación Española de Diabetes (FEDE), Juantxo Remón, asumirá la presidencia de la entidad hasta la organización de una nueva convocatoria de nuevas elecciones.

Remón, que también es presidente de la Asociación Navarra de Diabetes (ANADI), se ha comprometido a trabajar "por y para las personas con diabetes" y luchar por "un acceso equitativo a nivel nacional". Además, ha remarcado la importancia de la educación terapéutica en diabetes y que las personas con esta enfermedad crónica, en torno a 6.000.000 de españoles, estén representadas en todos los organismos públicos.

Juantxo Remón es presidente de la asociación navarra desde 2004, año en el que también empezó a ser parte de la asamblea de FEDE. En estos más de veinte años, ha tenido diferentes cargos dentro de la Junta Directiva: vocal, vicepresidente, tesorero y ahora, presidente en funciones.

La Junta Directiva, desde esta semana, estará compuesta por María José Salmerón, secretaria; Ana Belén Torrijos, tesorera; José Manuel García, vocal 1º; Ana María Álvarez, vocal 2ª; y Alfredo Ledesma, vocal 3º. Remón será presidente por un máximo de un año, momento en el que los miembros de la Asamblea de FEDE tendrán que elegir al nuevo presidente.

