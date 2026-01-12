Alemania e Israel firman un acuerdo para aumentar su cooperación en seguridad

Israel y Alemania han firmado este domingo un acuerdo con el que los dos ejecutivos cooperarán de forma más cercana en ciberdefensa, inteligencia artificial y medidas antidrones, ámbitos en los que Berlín busca, según su ministro de Interior, Alexander Dobrindt, aprovechar la experiencia y las tecnologías de Israel, cuyo primer ministro, Benjamin Netanyahu, ha celebrado "la creciente cercanía de muchos países y grandes potencias" con su país.

"Acabo de firmar un acuerdo de cooperación en ciberdefensa con el ministro del Interior alemán, un gran amigo de Israel. Esto refleja la creciente cercanía de muchos países y grandes potencias como Alemania", ha subrayado Netanyahu, según ha recogido su propia oficina en un comunicado en el que el mandatario ha concedido "una enorme importancia a la cooperación general entre Israel y Alemania", que, ha asegurado, "son socios naturales".

En el acto celebrado en Jerusalén con motivo de la firma, Dobrindt ha manifestado que Alemania desea aprovechar la experiencia y las tecnologías de Israel, alegando que cada vez hay más grupos potenciales que podrían atacar infraestructuras, después de que la organización alemana de extrema izquierda Vulkangruppe (Grupo Volcán) dejara sin electricidad a unas 100.000 personas en Berlín el pasado fin de semana en un acto denunciado como terrorista por las autoridades germanas.

Asimismo, el ministro enviado por Berlín ha aprovechado la ocasión para anunciar que Alemania se unirá por primera vez al liderazgo de la Oficina del Coordinador de Seguridad para Israel y la Autoridad Palestina (OSC) en Jerusalén, dirigida por Estados Unidos, destinando para la misma al exjefe de las fuerzas especiales de la Policía Alemana Olaf Lindner.

Si bien las instituciones alemanas no se han pronunciado al respecto del acuerdo más allá de las declaraciones 'in situ' del ministro de Interior, su cartera sí ha republicado en la red social X un mensaje del ministro de Exteriores israelí, Gideon Saar, quien ha agregado que el pacto incluye también el ámbito de la "lucha contra el antisemitismo".

Además, el jefe de la diplomacia israelí ha asegurado haber reiterado a Dobrindt "que ya es hora de clasificar al Cuerpo de la Guardia Revolucionaria de Irán como organización terrorista en el marco de la Unión Europea". "Esta ha sido la postura de Alemania desde hace tiempo, y ahora su importancia también se hace evidente para otros países", ha agregado en una petición que tiene lugar mientras la República Islámica vuelve a ser escenario de multitudinarias protestas desde hace semanas.