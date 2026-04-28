México destaca golpes "muy relevantes" contra narcos, tras capturas de líderes del CJNG

Ciudad de México, 28 abr (EFE).- La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, destacó este martes las detenciones "muy relevantes" de El Jardinero, identificado por las autoridades como uno de los principales líderes del Cartel Jalisco Nueva Generación (CJNG), y de su operador financiero por parte de las Fuerzas Armadas, en sendos operativos que vinculó al "avance" en las labores de combate al crimen organizado.

"Ayer hubo dos detenciones muy, muy relevantes (...) Tiene que ver con el avance de la inteligencia y investigación en el país, que es uno de nuestros ejes, y los resultados que se dan", declaró la mandataria en su conferencia de prensa diaria desde Ciudad de México.

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