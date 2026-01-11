Suecia insta a EEUU a dar las gracias a Dinamarca en lugar de amenazarla por Groenlandia

Durante la conferencia anual sobre defensa de la asociación sueca Folk och Försvar, el primer ministro sueco Ulf Kristersson puso el énfasis en los sacrificios de Dinamarca en misiones internacionales al destacar que más de 50 militares daneses han perdido la vida durante operaciones en Afganistán e Irak. Según informó Europa Press, Kristersson señaló la importancia de reconocer el compromiso danés y cuestionó las recientes amenazas de Estados Unidos contra Dinamarca por cuestiones relativas al control de Groenlandia.

El medio Europa Press detalló que Kristersson, dirigiéndose al presidente estadounidense Donald Trump, defendió públicamente la necesidad de que Washington perciba a Dinamarca como un aliado leal y agradezca su apoyo en lugar de incrementar la presión por la situación de Groenlandia. Para Kristersson, la cooperación de Dinamarca en escenarios bélicos internacionales refuerza la credibilidad de Copenhague, motivo por el cual consideró desacertadas las advertencias procedentes de la administración estadounidense.

El dirigente sueco recalcó que los países bálticos y nórdicos mantienen una política de apoyo común hacia Dinamarca en este contexto, posicionándose junto al gobierno danés ante la presión internacional que rodea la soberanía de Groenlandia. Según publicó Europa Press, Kristersson advirtió durante su intervención que el sistema internacional basado en normas atraviesa uno de sus periodos de mayor fragilidad en varias décadas por el incremento de los riesgos de conflictos de gran escala y la creciente posibilidad de que los intereses de estados pequeños sean relegados. Desde su perspectiva, esa inestabilidad supone un peligro especial para Suecia y otras naciones con perfiles similares en la región.

Por otro lado, Europa Press reportó que la expresidenta del gobierno sueco Magdalena Andersson introdujo un enfoque distinto al argumentar a favor de la posibilidad de desplegar fuerzas militares nórdicas y bálticas en Groenlandia. Andersson afirmó que tal presencia militar podría reforzar la capacidad de disuasión para los estados del norte europeo, y subrayó que priorizar la seguridad de la región implica considerar todas las opciones para garantizar que el área nórdica y báltica permanezca libre y segura.

Este posicionamiento escandinavo surge en un escenario donde la isla de Groenlandia ha escalado en relevancia geopolítica. Desde hace años, Estados Unidos ha mostrado interés estratégico en Groenlandia dada su ubicación y recursos, lo que ha derivado en tensiones diplomáticas con Dinamarca, país que ostenta la soberanía sobre el territorio. En este contexto, Europa Press consignó que los líderes políticos escandinavos insisten en la importancia de la unidad regional para hacer frente a los desafíos actuales y preservar la autonomía e independencia de los pequeños estados europeos.

Las declaraciones de Kristersson y Andersson se enmarcan en una creciente preocupación regional por la estabilidad y el respeto a las normas internacionales, especialmente ante la posibilidad de que las grandes potencias prioricen sus propios intereses estratégicos en perjuicio de socios tradicionales. Según Europa Press, esta inquietud ha impulsado nuevas discusiones entre los países nórdicos y bálticos sobre estrategias de defensa y cooperación ante eventuales crisis en la región ártica y en territorios bajo soberanía de estados de menor tamaño, como es el caso de Groenlandia.

El debate sobre la postura ante Estados Unidos y la protección de Groenlandia refleja una preocupación más amplia sobre el futuro de la seguridad europea y la capacidad de los estados pequeños para mantener su autonomía en un sistema internacional que, según Kristersson reiteró en la conferencia, se encuentra sometido a tensiones y amenazas crecientes. La posibilidad esbozada por Andersson de una presencia militar regional en Groenlandia suma una dimensión adicional a una discusión que, según Europa Press, implica a numerosos actores europeos y que continúa desarrollándose en diversas instancias multilaterales.