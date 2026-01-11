Muere una persona y otras dos resultan heridas graves un accidente de tráfico en Mora de Rubielos (Teruel)

La intervención de los bomberos incluyó la excarcelación del copiloto, quien permanecía atrapado en el interior del vehículo tras el accidente. Según informó la Diputación Provincial de Teruel, el siniestro tuvo lugar este domingo en el kilómetro 112 de la carretera autonómica A-228, dentro del término municipal de Mora de Rubielos (Teruel), y dejó como resultado una víctima mortal y dos personas heridas de gravedad.

El medio consignó que el accidente se produjo durante la mañana, cuando un turismo se salió de la vía y quedó volcado boca abajo en la calzada. La persona que falleció, según detalló la Diputación de Teruel, viajaba en la parte trasera del automóvil, mientras que las dos personas heridas ocupaban los asientos delanteros.

De acuerdo con la información proporcionada por la Diputación Provincial de Teruel y transmitida por sus equipos de emergencia, la alerta llegó a través del 112 Aragón. Al recibir el aviso sobre el siniestro, se desplazaron al lugar un oficial y tres bomberos de la DPT, quienes procedieron a las tareas de rescate junto con el personal sanitario.

El operativo de atención incluyó a efectivos del servicio 061, sanitarios del centro de salud de Mora de Rubielos y agentes de la Guardia Civil, quienes colaboraron en la evacuación de los heridos y en las labores de control y seguridad. Según detalló la propia fuente, las condiciones del vehículo dejaron al copiloto en una situación que requirió el uso de herramientas especializadas para su excarcelación.

La carretera A-228, donde se produjo el volcamiento, conecta la N-420 en Cañada Velilla con la A-23 en las inmediaciones del municipio de Sarrión, atravesando varias localidades y sirviendo como enlace entre el norte y sur de la provincia. La zona del accidente quedó parcialmente obstruida mientras los servicios de emergencia realizaban sus actuaciones.

El siniestro motivó la movilización de los recursos de emergencia y generó la intervención coordinada de diversos cuerpos, entre ellos los bomberos de la Diputación de Teruel y el personal sanitario desplazado al punto del accidente. La Guardia Civil inició las diligencias correspondientes para esclarecer las causas que originaron la salida de vía y el posterior vuelco del automóvil, según reportó la Diputación Provincial de Teruel.