Matt Thomas abona su cláusula de rescisión y abandona el Coviran Granada

El alero estadounidense Matt Thomas ha abandonado el Coviran Granada, colista de la Liga Endesa, después de abonar el sábado su cláusula de rescisión para poner rumbo al Besiktas turco, ha confirmado este domingo el club andaluz.

"Matt Thomas hizo efectiva ayer por la noche la cláusula de salida a un equipo que militase en competición europea con la que contaba en su contrato. El jugador, por lo tanto, abandonará hoy mismo la concentración del Coviran Granada y no estará disponible para el encuentro que enfrentará esta tarde al conjunto nazarí contra el FC Barcelona tras decidirlo así el estadounidense", informó la entidad nazarí.

De esta manera, Thomas, que llegó a Granada en verano, se convierte en el segundo jugador en abandonar el club, después de que lo hiciese en diciembre otro estadounidense, el pívot Zach Hankins, con destino el Maccabi Tel Aviv.

"El Coviran Granada le agradece a Matt Thomas su trabajo a lo largo de estos meses en los que ha vestido la camiseta rojinegra, además de desearle la mejor de las suertes en su futuro personal y profesional", concluyó el Coviran Granada.

