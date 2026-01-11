Agencias

Machado declara su apoyo a los manifestantes iraníes y vincula con el chavismo al estamento clerical iraní

La líder opositora venezolana María Corina Machado ha dedicado este domingo un mensaje de apoyo a los manifestantes de Irán frente a la "brutal represión" ejercida por un estamento clerical que la premio Nobel de la Paz vinculó al chavismo en su país.

"Mi profundo respeto al valiente pueblo de Irán que a esta hora permanece protestando en las calles de más de 100 ciudades de ese país, a pesar de la brutal represión que enfrentan", ha declarado Machado en un mensaje publicado en su cuenta de X.

Machado denuncia "un régimen autoritario" en Irán, que "se infiltró en América Latina para asociarse con sistemas criminales como el chavismo en Venezuela".

"Nuestras dos naciones se abren paso para decidir libremente su futuro, lejos de toda coacción y violencia. Nuestra hora se acerca. Muy pronto, los pueblos de Irán y Venezuela seremos libres", ha añadido.

