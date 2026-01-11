Israel pide a la UE que declare a la Guardia Revolucionaria de Irán como organización terrorista

El ministro de Exteriores de Israel, Gideon Saar, ha reclamado este domingo a la Unión Europea que declare a la Guardia Revolucionaria de Irán como una organización terrorista tras acusar una vez más al ala ideológica del Ejército iraní como instigadora de amenazas a la estabilidad internacional.

Saar ha realizado esta petición en persona al ministro del Interior alemán, Alexander Dobrindt, de visita en Israel para firmar una declaración conjunta "en materia de seguridad, ciberseguridad y lucha contra el antisemitismo".

"Ya es hora de clasificar al Cuerpo de la Guardia Revolucionaria de Irán como organización terrorista en el marco de la Unión Europea. Esta ha sido la postura de Alemania desde hace tiempo, y ahora su importancia también se hace evidente para otros países", ha declarado Saar.

Esta petición tiene lugar mientras la república islámica vuelve a ser escenario de multitudinarias protestas desde hace siete días. Lo que comenzó como una muestra de descontento tras el desplome de la moneda nacional, el rial, ha degenerado en una espiral de violencia que ha dejado más de 115 muertos, entre ellos casi 40 efectivos de seguridad.

El Gobierno iraní ha acusado precisamente a Israel y Estados Unidos de instigar la violencia contra las fuerzas de seguridad y las instituciones públicas para desestabilizar al Estado.