El socio de coalición de Takaichi habla de un posible adelanto electoral como vía hacia una "nueva etapa"

La primera ministra japonesa, Sanae Takaichi, estaría valorando la posibilidad de disolver la Cámara Baja a finales este mes de enero y convocar elecciones anticipadas en febrero, según han señalado su socio de coalición, dirigentes del partido gobernante y medios locales, en un contexto de elevados índices de aprobación, tensiones económicas y una mayoría parlamentaria muy ajustada.

La posibilidad de que Japón celebre elecciones generales anticipadas ha sido presentada por el líder del Partido de la Innovación (Ishin) y socio menor de la coalición gobernante, Hirofumi Yoshimura, como una opción de cambio hacia "una nueva etapa", según declaraciones a la cadena estatal NHK.

Yoshimura ha aseverado que no le sorprendería que la jefa del Ejecutivo nipón tomase esta decisión, que ha cobrado fuerza en los medios del país en los últimos días, si bien ha evitado concretar posibles fechas.

Diversos periódicos japoneses, encabezados por Yomiuri, han informado esta semana de que Takaichi estaría valorando disolver la Cámara Baja al inicio de la próxima sesión ordinaria del Parlamento, prevista para el 23 de enero, con el objetivo de celebrar elecciones generales el 8 o el 15 de febrero; un escenario que desde el Partido Liberal Democrático (PLD), principal fuerza de la coalición, consideran cada vez más probable.

Takaichi, que asumió el cargo en octubre convirtiéndose en la primera mujer en liderar el Gobierno japonés, cuenta con niveles de apoyo inusualmente altos. Encuestas realizadas en diciembre de 2025 situaban el respaldo a su Ejecutivo en torno al 70 por ciento, un dato que refuerza la idea de convocar elecciones para consolidar el poder de la coalición. Sobre todo, teniendo en cuenta que el PLD y sus aliados cuentan con una mayoría mínima en la Cámara Baja, sostenida además por el apoyo de tres legisladores independientes, mientras que siguen en minoría en la Cámara Alta.

Desde la oposición, el líder del Partido Democrático Constitucional, Yoshihiko Noda, ha asegurado que su formación ya se encuentra en "modo electoral" y ha dado por muy probable una disolución parlamentaria el 23 de enero, anticipando una campaña intensa si el Gobierno da ese paso.

Pese a las especulaciones, la primera ministra ha evitado confirmar sus planes. En una entrevista grabada para la cadena pública NHK, ha señalado que su prioridad más inmediata es garantizar la rápida ejecución del presupuesto suplementario y lograr que la ciudadanía perciba cuanto antes los efectos de las políticas económicas y de alivio frente a la inflación.

No obstante, ha apuntado que estaría evaluando cómo un adelanto electoral podría afectar a los debates presupuestarios del próximo ejercicio fiscal.

Así las cosas, el debate político se ha trasladado también a los mercados, donde las informaciones sobre un posible adelanto electoral han ocasionado que el yen se debilite hasta mínimos no vistos desde enero de 2025, haciendo saltar las alarmas contra los movimientos especulativos y su correspondiente incremento de la volatilidad.