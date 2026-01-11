El hijo mayor del sah promete castigo para las autoridades iraníes por la represión de las protestas

Reza Pahlaví, el hijo mayor del último sah de Persia, Mohammad Reza Pahlaví, ha reiterado este domingo su llamamiento a la movilización en el marco de las protestas que desde hace días sacuden las principales ciudades israelíes y ha prometido que los responsables de la represión serán castigados.

"Lo que le queda a (el líder supremo iraní, el ayatolá Alí) Jamenei es la brutalidad de una minoría brutal (...). Dad por seguro que serán castigados por sus acciones", ha afirmado Pahlaví, pretendiente al trono persa, en un mensaje publicado en su cuenta en la red social X.

Pahlaví pide así "que todos salgáis a las calles principales de cada ciudad junto a vuestros amigos y familiares". Considera además que las protestas "han debilitado enormemente la capacidad de represión del régimen". "He recibido informaciones de que les faltan efectivos para confrontar a los millones de personas que hay en las calles", ha subrayado.

"No os separéis ni pongáis en peligro vuestras vidas", ha apuntado en aparente respuesta a las críticas por su mensaje del sábado, en el que hizo un llamamiento a la huelga general y a tomar las principales plazas de las ciudades. Esta petición fue reprobada por personalidades de la oposición que criticaron que ponía en riesgo la seguridad de los manifestantes desde su exilio en Estados Unidos.

El hijo del sah ha puesto además en valor las protestas que se han producido en distintos puntos del mundo por parte de la comunidad iraní. "Podéis escuchar el clamor orgulloso de vuestros compatriotas por todo el mundo. Lo podéis ver en las pantallas de televisión", ha resaltado.

Pahlaví ha subrayado que "el mundo apoya vuestra revolución nacional y honra vuestra valentía". "El presidente (Donald) Trump en particular, como líder del mundo libre, observa con atención vuestro indescriptible valor y ha anunciado su disposición a ayudaros", ha destacado en referencia al mensaje de apoyo publicado en Truth Social por Trump.

"No dejéis las calles. Mi corazón y mi alma está con vosotros. Sé que estaré pronto con vosotros", ha recalcado.

Al menos 115 personas han muerto ya por los disturbios que comenzaron el pasado fin de semana, de las cuales unas 37 son efectivos de seguridad, bien del Ejército o de la Policía, según el último balance presentado por la ONG HRANA, especializada en el seguimiento de los Derechos Humanos en la república islámica a partir de fuentes del interior del país.