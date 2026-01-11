EEUU insta a sus ciudadanos a abandonar Venezuela ante posibles ataques de grupos armados

El Ministerio de Exteriores de Venezuela rechazó rotundamente las alertas emitidas por el Gobierno de Estados Unidos, asegurando que “Venezuela se encuentra en absoluta calma, paz y estabilidad”. De acuerdo con el comunicado oficial difundido por el ministro Yván Gil y citado por diversos medios, las autoridades venezolanas afirman que todas las vías de comunicación, puntos de control y dispositivos de seguridad funcionan de manera regular, y que el monopolio legítimo del uso de la fuerza permanece bajo control estatal. Con ese mensaje, el Gobierno venezolano sostiene que las advertencias de Washington buscan crear una percepción de riesgo no respaldada por la realidad local y señalan a las autoridades estadounidenses de construir “relatos inexistentes”.

Según información divulgada por la Oficina de Asuntos Consulares del Departamento de Estado de Estados Unidos, la administración norteamericana recomendó a sus ciudadanos salir de Venezuela sin demora ante un escenario calificado de “máxima alerta” (nivel 4), que define a los destinos bajo la consigna de “no viajar”. De acuerdo con la comunicación replicada por medios internacionales, la principal preocupación para Washington radica en reportes sobre el presunto rearme de milicias y la posible presencia de grupos armados que estarían interceptando vehículos para identificar y posiblemente detener a personas ciudadanas estadounidenses, o a cualquier individuo que muestre simpatía hacia el país norteamericano. La nota recomienda que, ante la reanudación de los vuelos internacionales, quienes se encuentren en territorio venezolano abandonen el país a la mayor brevedad posible, extremando precauciones y manteniendo atención a su entorno.

El Departamento de Estado, según reportó la prensa estadounidense, cita entre los riesgos el peligro de detención arbitraria, terrorismo, secuestro, aplicación aleatoria de las leyes locales, criminalidad, disturbios sociales e infraestructura sanitaria insuficiente para responder a situaciones de emergencia. La advertencia recoge información sobre supuestas operaciones de grupos armados que, según Estados Unidos, actúan bloqueando carreteras y revisando automóviles con el propósito de dar con ciudadanos estadounidenses o simpatizantes de sus políticas. Estos grupos, de acuerdo con la advertencia, podrían estar buscando secuestrar o ejercer presión sobre determinados viajeros.

El comunicado norteamericano enfatiza la inestabilidad inherente de la situación venezolana y exhorta a los ciudadanos estadounidenses a actuar rápidamente antes de que la seguridad se deteriore aún más. El Departamento de Estado sugiere que la capacidad de la Embajada de Estados Unidos de ofrecer asistencia a quienes permanezcan en Venezuela sería limitada ante un agravamiento del contexto, lo que refuerza la urgencia de la recomendación de salida. La medida de elevar el nivel de alerta a 4 constituye el máximo en la escala de advertencias de viaje de Estados Unidos e involucra múltiples factores considerados de alto riesgo, según ha consignado el propio organismo.

Ante tales señalamientos, el Gobierno venezolano expresó su desacuerdo e insistió en la normalidad de la vida cotidiana en el país. En la nota oficial, el Ministerio de Exteriores niega la existencia de operativos de milicias armadas en las carreteras o cualquier otra amenaza dirigida a ciudadanos estadounidenses o simpatizantes de ese país. Atribuye este tipo de alertas a intentos por parte del Gobierno estadounidense de generar un clima de incertidumbre. El comunicado estatal recalca que el control sobre las armas en el país permanece en manos del Estado, y posiciona al Gobierno Bolivariano como “único garante del monopolio legítimo de la fuerza y de la tranquilidad del pueblo venezolano”.

El pronunciamiento del Gobierno venezolano también subraya su compromiso con la “protección de la paz”, la “estabilidad institucional” y la “convivencia del pueblo venezolano”. Para las autoridades de Caracas, los anuncios de Washington no reflejan la realidad en las calles del país. Según el texto difundido oficialmente y reproducido por medios como los citados en el comunicado, los sistemas de seguridad, transporte y vigilancia social continúan operando de manera ordinaria bajo estrictos controles oficiales.

Durante los últimos años, las relaciones diplomáticas entre ambos países han atravesado momentos de máxima tensión, caracterizados por posturas irreconciliables y frecuentes acusaciones cruzadas sobre la seguridad interna y el respeto a los derechos de los ciudadanos extranjeras. El Departamento de Estado ha insistido en consejos de precaución para sus ciudadanos en Venezuela, a menudo incluyendo aspectos como el riesgo de detenciones por motivos políticos o la vulnerabilidad frente a situaciones de orden público.

La respuesta venezolana, según repasan distintas publicaciones internacionales, encuadra esas advertencias dentro de un contexto de confrontación política, sugiriendo que se trata de tácticas orientadas a interferir en la percepción internacional de la situación en el país. Las autoridades de Caracas reiteran de modo constante el mensaje de que Venezuela garantiza la normalidad en la vida pública, y desestiman las afirmaciones sobre operativos de fuerzas armadas irregulares con objetivos específicos contra estadounidenses.

A pesar de la negativa de las autoridades venezolanas, el Departamento de Estado mantiene su recomendación de evacuación inmediata, recordando que existen riesgos potenciales no solo para ciudadanos estadounidenses, sino también para otros extranjeros, en vista de incidentes previos de aplicación arbitraria de la ley, dificultades de acceso a servicios médicos y restricciones en la movilidad debido a controles de seguridad.

En el marco de estos comunicados, la información sobre la supuesta presencia de milicias y control en carreteras ha adquirido visibilidad internacional, impulsando nuevos debates sobre la seguridad de los viajeros y la capacidad de ambos gobiernos para proteger a sus nacionales fuera de sus fronteras. Los llamados oficiales evidencian la profundidad del desacuerdo entre Washington y Caracas en cuanto a la interpretación de la situación real en el país sudamericano, según la cobertura difundida por las diferentes agencias de noticias y organismos oficiales del Gobierno de Estados Unidos.