Agencias

Chile ofrece a Argentina su ayuda para combatir los incendios en la Patagonia

El presidente de Chile, Gabriel Boric, ha ofrecido su ayuda al Gobierno argentino en las tareas de extinción de los incendios que llevan días asolando el territorio de la Patagonia.

"Hemos ofrecido colaboración al gobierno de Argentina para enfrentar los duros incendios que afectan a la Patagonia. En momentos de adversidad siempre tenemos que trabajar juntos", ha hecho saber el presidente saliente de Chile en su cuenta de X.

El principal foco de incendio forestal en la Patagonia argentina, en Puerto Patriada, en la localidad de El Hoyo, ha consumido 5.500 hectáreas hasta este sábado. El ministro de Seguridad y Justicia de la provincia patagónica de Chubut, Héctor Iturrioz, ha avisado que la situación ha "variado para mal" en las últimas horas y que las condiciones climáticas "siguen confabuladas para que el fuego se siga propagando".

Iturrioz ha confirmado que el incendio ha tenido carácter intencionado porque han sido detectados restos de combustible en el área donde se habría originado el incendio, en declaraciones a la emisora Splendid AM 990.

El ministro de Exteriores chileno, Alberto van Klaveren, ha reiterado también la disposición de Chile a ayudar. "Ante los incendios forestales que afectan a la vecina nación de Argentina, Chile ofrece su apoyo y cooperación. En momentos de adversidad, la solidaridad entre países hermanos y el trabajo conjunto son fundamentales para abordar desafíos compartidos", ha manifestado.

