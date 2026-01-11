Agencias

Alemania planea intensificar las medidas contra posibles saboteadores tras el apagón de Berlín

El ministro alemán del Interior, Alexander Dobrindt, ha anunciado este domingo que intensificará las medidas contra los extremistas de izquierda tras el ataque a la red eléctrica de Berlín, incluso con una vigilancia más estricta.

"Estamos contraatacando y no dejaremos el campo libre a los extremistas de izquierda y a los extremistas climáticos", ha declarado Dobrindt al diario 'Bild', antes de añadir que la seguridad es una prioridad absoluta para el Gobierno dirigido por el canciller conservador Friedrich Merz.

El ministro ha agregado que el paquete de medidas que tiene previsto no solo requiere más personal para los servicios de inteligencia, sino, sobre todo, una ampliación de las competencias digitales para arrojar más luz sobre la escena y rastrear más rápidamente en este ámbito.

Cabe recordar que100.000 personas en el suroeste de Berlín se quedaron la semana pasada sin electricidad en pleno invierno, con temperaturas bajo cero, cuando se produjo un apagón a gran escala tras un incendio provocado en un puente de cables.

Una organización extremista de extrema izquierda autodenominada "Volkangruppe" (Grupo Volcán), reivindicó la autoría. Se cree que han llevado a cabo repetidos incendios provocados en infraestructuras públicas, principalmente en Berlín y Brandeburgo, desde 2011.

La Fiscalía Federal de Karlsruhe se ha hecho cargo de la investigación.

"Lo que ocurrió en Berlín puede ocurrir en cualquier lugar y en cualquier momento: en Colonia, en Stuttgart, en Múnich. El Estado no debe permitir que se le presente como incapaz de actuar", advirtió el presidente de la asociación de funcionarios Volker Geyer en declaraciones que el diario 'Rheinische Post' publicó el sábado.

Geyer pidió que se revisen los mecanismos de control y los requisitos para los operadores de infraestructuras críticas.

Por su parte, la Asociación Alemana de Municipios reclamó una "reserva nacional para apagones" con centrales eléctricas móviles para estar mejor preparados ante cortes de energía a gran escala que duren varios días, como el de Berlín.

