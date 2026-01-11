Al menos tres esquiadores muertos y uno gravemente herido por avalanchas de nieve en los Alpes franceses

Al menos tres personas han perdido la vida este sábado y una más ha resultado herida de gravedad en dos incidentes distintos al ser sorprendidos por una avalancha de nieve mientras practicaban esquí en los Alpes franceses.

Dos de los fallecidos han sido hallados en Val-d'Isère, en la región de Saboya, sepultados bajo 2,5 metros de nieve, según ha informado la oficina de turismo de la estación y así lo ha recogido la prensa local. La voz de alarma la dieron los otros integrantes del grupo al que pertenecían, que no abandonaron las pistas temiendo no poder regresar.

La avalancha se produjo precisamente fuera de la zona de pistas, en un área conocida como Valle Perdido, en el reverso de Bellevarde, al derrumbarse una pendiente en "este cañón en forma de embudo", impidiendo a los esquiadores refugiarse, explica un comunicado recogido por el diario 'Le Monde'.

En la misma región de Saboya, apenas unas horas más tarde, la estación de Arêches-Beaufort ha notificado la muerte de otro esquiador fuera de pista tras ser arrastrado por una avalancha que ha dejado además a una cuarta persona herida grave.

El dos esquiadores emprendieron su actividad fuera de pista sin contar con detectores de avalanchas, por lo que los equipos de rescate tuvieron que buscar entre la nieve --en un área de aproximadamente 10 por 15 metros-- siguiendo la señal de sus teléfonos móviles para localizarlos. Uno de ellos fue hospitalizado de urgencia con graves heridas en la cabeza, mientras que el otro no sobrevivió pese a los intentos de reanimación cardiopulmonar de los equipos de rescate.

El servicio meteorológico galo, Météo-France, había advertido previamente de que el riesgo de avalanchas sería elevado en los Alpes durante este fin de semana, situando el grado de peligrosidad de la situación en el nivel 4 sobre 5 en la escala europea de peligro de avalanchas y recomendando la máxima precaución fuera de las pistas y senderos abiertos y señalizados.