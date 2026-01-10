Agencias

Presidente electo de Honduras tomará posesión bajo principios de austeridad el 27 de enero

Tegucigalpa, 10 ene (EFE).- El presidente electo de Honduras, Nasry 'Tito' Asfura, asumirá el poder el 27 de enero "bajo principios de austeridad, responsabilidad y respeto institucional", informó este sábado la oficina del líder del conservador Partido Nacional, que ganó las elecciones del pasado 30 de noviembre.

"La Oficina del Presidente Electo reafirma ante el Honorable Cuerpo Diplomático y los Organismos Internacionales acreditados en Honduras, el compromiso del nuevo Gobierno con una Transición de Mando que honre la dignidad democrática de la Nación, bajo principios de austeridad, responsabilidad y respeto institucional", indicó la misma fuente en un escueto comunicado.

Añade que Asfura "ha expresado su disposición para que, a la brevedad posible, se realicen contactos al más alto nivel, con el objetivo de fortalecer los lazos de amistad y la cooperación bilateral y multilateral que unen a Honduras con la comunidad internacional".

Sobre si vendrán o no presidentes de otros países a la toma de posesión de Asfura, una fuente cercana a él dijo escuetamente a EFE que "por ahora no se puede afirmar nada, tomando en cuenta que el presidente electo ha dicho que no quiere actos protocolarios y que tras asumir el poder comenzará a trabajar por el país".

"Honduras inicia una nueva etapa de diálogo, estabilidad democrática y apertura al mundo, sobre la base del respeto mutuo y el desarrollo compartido", señaló la Oficina del Presidente Electo.

Tradicionalmente la toma de posesión de los presidentes hondureños se han celebrado en el Estadio Nacional José de la Paz Herrera, de Tegucigalpa, con la participación de gobernantes de otros países y representantes de organismos internacionales, entre otros invitados.

Asfura ha decidido que su toma de posesión sea en el Parlamento hondureño, en una ceremonia sencilla y austera. EFE

