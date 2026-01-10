Más de mil personas se manifiestan en Santiago contra el "imperialismo yanqui" y por "la paz y soberanía" de Venezuela

El reclamo central por el respeto a la integridad territorial de Venezuela, acompañado de la exigencia de liberación inmediata del presidente Nicolás Maduro y su esposa Cilia Flores, marcó el acto público que reunió a más de mil personas en Santiago de Compostela, según informó Europa Press. La concentración reflejó la indignación de distintos colectivos frente a los recientes ataques de Estados Unidos en el país sudamericano, que culminaron con la detención del mandatario venezolano, y derivó en un llamado amplio al cese de toda injerencia extranjera y a la restauración del respeto al derecho internacional y la convivencia pacífica.

Europa Press detalló que la movilización, realizada el sábado 10 de enero en la Alameda compostelana y convocada por la Asociación Galego-bolivariana Hugo Chávez (Agabo), contó con el respaldo organizativo y la participación de sindicatos, asociaciones y partidos políticos como el Bloque Nacionalista Galego (BNG) y Esquerda Unida. El evento se produjo una semana después de la acción militar estadounidense en Venezuela, la cual desencadenó la captura de Maduro, situación señalada por los organizadores como una evidencia de lo que califican como “ofensiva imperialista” y ruptura de la legalidad internacional.

Durante el recorrido, los asistentes portaron pancartas y banderas, mientras se escucharon consignas como “Venezuela vencerá”, “El imperialismo es terrorismo” y “Los yanquis asesinan, Europa patrocina”. Estos lemas simbolizaron la postura de rechazo a la política exterior estadounidense y la defensa de la autodeterminación venezolana. Según consignó Europa Press, el trayecto partió de la Alameda a las 12:00 horas y, tras rodear la Praza de Galicia y atravesar el casco histórico, culminó en la Praza das Praterías, donde se procedió a la lectura de un manifiesto.

Ana Mosquera, presidenta de Agabo, inició el manifiesto advirtiendo sobre una nueva etapa en la que Estados Unidos, según sus palabras recogidas por Europa Press, intenta ejercer el imperialismo “de forma grosera” y sin “guardar siquiera las formas”. Mosquera subrayó que “esto no va solo de Maduro ni del pueblo de Venezuela, sino de la paz del mundo”, y denunció que se están dejando de respetar las normas internacionales que posibilitan la convivencia. Frente a esto, instó a los representantes políticos a oponerse a la imposición de la fuerza y a exigir la recuperación del respeto a la soberanía de los pueblos.

El cónsul de Venezuela en Galicia, Martín Pacheco, afirmó ante los medios y según publicó Europa Press que la agresión de Estados Unidos requiere una condena global, defendiendo que Venezuela es “un país pacífico que nunca ha promovido ni participado en agresiones a ningún Estado”. Pacheco condenó las actuaciones estadounidenses y expresó el respaldo diplomático a la protesta, en la línea de las demandas del movimiento de solidaridad.

El manifiesto leído al final de la manifestación incluyó varias demandas: la liberación inmediata y segura de Nicolás Maduro y Cilia Flores, el fin total de cualquier acción militar considerada imperialista y el respeto irrestricto a las fronteras venezolanas. Adicionalmente, se pidió a la comunidad internacional que condene de manera unánime la intervención y trabaje para restaurar la legitimidad basada en el derecho y la soberanía popular. Mosquera reiteró durante la lectura la preocupación de que la “ley de la fuerza bruta” esté reemplazando los marcos normativos internacionales, y reclamó la defensa del multilateralismo y la legalidad.

Según publicó Europa Press, el apoyo político a la concentración incluyó la presencia de referentes destacados del BNG, como el diputado del Congreso Néstor Rego y la coordinadora de Relaciones Internacionales Ana Miranda, además del coordinador nacional de Esquerda Unida, Lino Costas. Miranda transmitió a los medios el “rechazo rotundo y enérgico” de su formación política a la intervención militar en Venezuela y a lo que describió como vulneración del derecho internacional. Además, advirtió sobre la posibilidad de nuevas agresiones en distintos lugares del mundo, y señaló que “nadie está seguro en el mundo con Trump”, acusando al mandatario de romper las normas multilaterales y poner en cuestión los acuerdos internacionales.

Tal como reportó Europa Press, la denuncia de las sanciones y bloqueos contra América Latina resultó recurrente en los discursos, extendiendo la solidaridad más allá del caso venezolano, hacia países como Cuba, cuyo embargo lleva décadas en vigor, y otros que han enfrentado presiones o amenazas. Los participantes insistieron en la legitimidad constitucional de Maduro como presidente y respaldaron a la vicepresidenta encargada Delcy Rodríguez, quien habría asumido labores de transición tras la detención del mandatario.

Esta protesta formó parte de una serie de acciones en Galicia en respuesta a los acontecimientos recientes. Europa Press señaló que el sábado anterior, cerca de 400 personas se habían reunido frente al Consulado de Venezuela en Vigo por convocatoria de Agabo, también con participación de numerosos colectivos políticos y sindicales, con el fin de expresar un rechazo inmediato a lo que consideraron un ataque militar y un secuestro del jefe de Estado venezolano.

Entre las demandas destacadas en ambos pronunciamientos se incluyeron la necesidad de reestablecer los procedimientos diplomáticos y el respeto mutuo entre gobiernos, así como llamados al cese inmediato de las “ingerencias” en otras naciones. Los organizadores subrayaron el peligro de que estas intervenciones abran la puerta a situaciones análogas en cualquier país, y enfatizaron la importancia de fortalecer el derecho internacional frente a la imposición unilateral.

La serie de manifestaciones reflejó, según subrayó Europa Press, un amplio posicionamiento de organizaciones sociales y políticas que ven en la situación de Venezuela una cuestión representan la defensa de la soberanía y de los principios básicos de la convivencia internacional. Las actividades incluyeron no solo la marcha y la lectura de manifiestos, sino también el despliegue de símbolos y consignas, así como la articulación de alianzas más amplias en el marco de la protesta social gallega.