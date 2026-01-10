Los Grizzlies de Aldama sufren la remontada de Oklahoma y Hugo González suma minutos en otra victoria

Jalen Williams protagonizó una remontada para el Oklahoma City Thunder tras anotar 26 puntos y proporcionar diez asistencias, permitiendo que su equipo revirtiera una diferencia de hasta 21 puntos frente a los Memphis Grizzlies. El medio Europa Press informó que el encuentro finalizó con un ajustado marcador de 117-116 a favor del líder del Oeste, en una jornada donde la actuación de varios jugadores españoles también quedó en el centro de atención.

Según Europa Press, Santi Aldama inició el partido desde el banquillo y finalizó como uno de los siete jugadores de los Grizzlies con doble dígito en anotación. El ala-pívot grancanario sumó 15 puntos, encestando seis de nueve tiros de campo, con dos triples de cuatro intentos y un tiro libre de dos. Además, aportó siete rebotes y repartió siete asistencias a lo largo de casi 29 minutos en la duela. A pesar del rendimiento destacado de Aldama, Memphis no consiguió mantener la ventaja conseguida al descanso. El equipo llegó a liderar por 19 unidades al medio tiempo y la diferencia máxima se situó en 21 puntos, pero no logró contener la ofensiva del Thunder en la segunda mitad.

Europa Press detalló que Jaren Jackson lideró a los Grizzlies con 23 puntos, aunque la labor colectiva no fue suficiente para evitar la segunda derrota consecutiva. Memphis únicamente ha logrado una victoria en sus siete encuentros más recientes, pero continúa sostenido en la décima posición de la Conferencia Oeste, ocupando plaza de 'PlayIn' con un registro de 16 triunfos y 22 caídas. Oklahoma, por su parte, se consolidó en la cima de la conferencia con marca de 32 victorias y 7 derrotas tras el triunfo.

En la misma jornada de la NBA, Hugo González también acaparó focos al aprovechar los minutos otorgados en el partido entre Boston Celtics y Toronto Raptors, según consignó Europa Press. El equipo de Boston se impuso 125-117, apoyado principalmente en la ofensiva de Payton Pritchard, quien logró 27 puntos, y Jaylen Brown, con 25. Los Celtics regresaron así al triunfo después de la derrota previa frente a los Denver Nuggets, y se mantienen en la segunda posición de la Conferencia Este con 24 victorias y 13 derrotas, mientras que el liderato recae en Detroit Pistons (28-9).

De acuerdo con Europa Press, González jugó durante 18 minutos en el TD Garden y aportó cinco puntos tras encestar dos de tres lanzamientos de campo y un tiro libre de dos. El madrileño también sumó cuatro rebotes y destacó al bloquear un disparo del alero rival Gradey Dick. La presencia de González resultó relevante en un equipo de Boston que busca consolidar su posición en la conferencia y preparar a jugadores jóvenes para situaciones competitivas relevantes.

Las actuaciones de los españoles se producen en un contexto de exigencia para sus respectivos equipos. Memphis atraviesa una dinámica negativa, agravada por la racha de derrotas recientes y la presión de mantenerse en puestos de postemporada ante la mejora de rivales directos. Oklahoma City ha construido su liderato gracias a una notable capacidad de reacción en situaciones desfavorables, como lo evidenció la victoria obtenida en el enfrentamiento con los Grizzlies.

Por su parte, los Boston Celtics consolidan su estatus de aspirantes en el Este, mientras ofrecen oportunidades a jugadores jóvenes como Hugo González, cuya contribución defensiva se hizo patente en el último choque ante Toronto, según reportó Europa Press.

El desempeño de Santi Aldama refuerza el valor de la profundidad del banquillo en la plantilla de los Grizzlies, ya que el jugador nuevamente demostró eficiencia ofensiva y aportó en múltiples apartados estadísticos, mientras el equipo intenta recuperar el ritmo en el tramo medio de la temporada regular. Europa Press señaló que Memphis cuenta con un núcleo capaz de sumar en distintos partidos, aunque sigue mostrando dificultades para cerrar ventajas amplias frente a rivales de alto nivel.

En contraste, el buen momento colectivo de Oklahoma City y la regularidad de sus referentes han situado al equipo como el más consistente en el arranque competitivo del Oeste. La jornada también sirvió para que Boston rectificara tras una derrota, mostrando respuestas ante la adversidad y sumando una victoria importante de la mano de su pareja exterior titular.

La actividad de los españoles en la NBA, subrayada por Europa Press, ilustra el aporte creciente de estos jugadores en la competición. Aldama mantiene regularidad como uno de los jugadores más productivos en la rotación de Memphis, y González sigue acumulando experiencia en una plantilla acostumbrada a luchar por los primeros puestos de su conferencia.