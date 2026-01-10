Los agricultores mantienen sus protestas en Cataluña y bloqueos en vías contra el acuerdo UE-Mercosur

Los agricultores que se movilizan desde este jueves en diversos puntos del territorio catalán para protestar contra el acuerdo de la Unión Europea (UE) y Mercosur mantienen las movilizaciones y bloqueos en carreteras este sábado por la mañana, con intención de que así siga, como mínimo, hasta este domingo.

Así lo ha explicado a Europa Press este sábado su portavoz, Eduard Escolà, que ha indicado no haber recibido respuestas por parte del conseller de Agricultura, Ramadería y Pesca, Òscar Ordeig, sobre la petición de trasladar conjuntamente al Ministerio de Agricultura del Gobierno su postura en contra de este acuerdo.

"Parece que la propuesta que le hicimos no se la ha trabajado demasiado bien", ha explicado Escolà, que ha reiterado que este acuerdo no es favorable al sector primario catalán.

Por ello, desde este jueves los agricultores mantienen cortadas 5 vías: la AP-7 entre Borrassà y Vilademuls (Girona); la A-2 en Bell-lloc d'Urgell y Mollerussa (Lleida); la C-16 entre Casserres y Berga (Barcelona) y la T-11 y la A-27 de acceso al Puerto de Tarragona.

Finalmente, ha asegurado que los bloqueos se mantendrán hasta este domingo, como mínimo, y ha lanzado este mensaje a Ordeig: "Esperamos que entienda que la voluntad del sector primario es que no queremos ver este tratado ni en pintura", ha concluido.