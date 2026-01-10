Agencias

Juárez vence a Mazatlán en el comienzo del torneo Clausura mexicano

Mazatlán (México), 9 ene (EFE).- Juárez derrotó este viernes por 1-2 al Mazatlán con goles de Francisco Nevarez y Denzell García en la primera jornada del torneo Clausura mexicano.

Mazatlán descontó con un cabezazo del argentino Facundo Almada.

Juárez, dirigido por el entrenador portugués Pedro Caixinha, salió a presionar en el estadio de su rival y pronto comenzaron a tener control de la pelota. En el minuto 23 Nevárez entró por la banda derecha, fue asistido por el brasileño Madson y puso el 0-1.

Juárez mantuvo la pelota, pero cuando mejor estaba, Mazatlán empató con un cabezazo de Almada a pase de Iván González.

Los visitantes recuperaron la ventaja en segundo minuto añadido del primer tiempo. El panameño José Luis Rodríguez sacó ventaja de un despiste de la defensa y le puso un balón a García, anotador de zurda del 1-2.

El colombiano Jesús Murillo remató de cabeza en el minuto 57 y dejó ir el tercer gol del Juárez en la jugada más clara del equipo, que mantuvo el dominio en una parte complementaria en la que ambos cuadros bajaron la intensidad.

En la segunda fecha del campeonato, este martes, Juárez recibirá a Guadalajara y Mazatlán visitará a Puebla.

Este viernes el América visitará al Tijuana y Puebla al Atlas. Mañana el campeón Toluca se meterá en la casa del Monterrey; Pachuca en la del Guadalajara, Cruz Azul en la del León y Necaxa en la del Santos Laguna.

La primera fecha concluirá el domingo con los partidos entre Pumas y Querétaro, y el de San Luis contra Tigres. EFE

