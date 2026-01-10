(Crónica) El Villarreal afianza el podio y el Girona escapa del caliente descenso

El estreno goleador de Vladyslav Vanat con una acción de espuela resultó decisivo en Montilivi y permitió al Girona alcanzar los 21 puntos tras un triunfo por la mínima frente a Osasuna, tal como informó Europa Press. Esta victoria, correspondiente a la jornada 19 de LaLiga EA Sports, permitió al equipo catalán distanciarse aún más de los puestos de descenso y enlazar una racha positiva en contraste con la de otros rivales directos en la tabla.

Según detalló Europa Press, el Villarreal consolidó su posición como tercer clasificado al imponerse 3-1 al Deportivo Alavés en el Estadio de La Cerámica. Este resultado confirmó al equipo dirigido por Marcelino García Toral como uno de los mejores Villarreal al cierre de una primera vuelta de campeonato, con 41 puntos y un partido menos respecto a otros perseguidores, incluyendo un Atlético de Madrid que suma 38 unidades. El desempeño del equipo amarillo se vio potenciado con la participación de Alberto Moleiro y Gerard Moreno, quienes resultaron determinantes durante el segundo tiempo. Moleiro inauguró el marcador con un disparo que impactó en la escuadra a los 49 minutos, y sólo cinco después, Moreno amplió la diferencia con un tanto desde la frontal del área. El cuadro castellonense mantuvo el control del balón y de los tiempos del encuentro en el tramo final.

La crónica de Europa Press destaca que el Deportivo Alavés planteó una presión alta en la primera mitad, impidiendo que el Villarreal desplegara su juego habitual en el mediocampo. No obstante, la falta de acierto ofensivo impidió que los visitantes transformaran su dominio en goles. Tras los tantos encajados al inicio del segundo tiempo, el técnico del Alavés, 'Chacho' Coudet, buscó dar un giro al partido con modificaciones desde el banquillo, pero la reacción no ofreció resultados. La entrada de Nicolas Pépé por parte local aportó más profundidad y permitió que el Villarreal cerrara su ventaja con un tercer gol, obra de Georges Mikautadze a pase de Moleiro.

En el tramo final, Toni Martínez logró descontar para los visitantes con una anotación en el minuto 85, pero el esfuerzo no evitó la tercera caída alavesista en sus últimos cuatro partidos, situación que les mantiene sólo dos puntos por encima de la zona de descenso. Europa Press consignó que el Alavés, a pesar de su buena disposición táctica en varios tramos del encuentro, sigue sin encontrar regularidad en los resultados.

La jornada también dejó la confirmación de las dificultades que atraviesa el Valencia, ubicado en el límite con 17 puntos y actualmente en zona de descenso. El equipo dirigido por Carlos Corberán firmó un empate 1-1 ante el Elche en Mestalla, resultado que aleja al cuadro 'che' de una inmediata recuperación en la clasificación. El Elche, situado noveno con 23 puntos, permanece sin victorias como visitante.

El desarrollo del duelo mostró a un Valencia activo pero sin claridad para materializar su dominio. Según reportó Europa Press, el Elche se adelantó en el minuto 75 con un gol de Grady Diangana, quien poco después comprometería a su propio equipo al interceptar con la mano un disparo de Pepelu en el área. La acción generó un penalti que Pepelu en persona se encargó de transformar para restablecer la igualdad en el marcador en el minuto 87. Durante los minutos finales, el regreso de Umar Sadiq al campo impulsó a los locales, quienes buscaron la remontada, aunque finalmente debieron conformarse con un punto. Este empate dejó al Valencia sin la recompensa buscada por su insistencia y ahondó en la frustración de la afición presente en Mestalla.

En el caso del Girona, su mejoría reciente se reflejó en la suma de seis puntos consecutivos en 2026, lo que mejora notablemente sus perspectivas de permanencia. El enfrentamiento ante Osasuna estuvo marcado por una primera parte equilibrada, con el equipo navarro explotando el costado de Javi Galán y Víctor Muñoz. El único gol del partido llegó antes del descanso, cuando Vanat concretó un remate de espuela que superó la resistencia de la defensa rival. Rubén García estuvo a punto de empatar al filo del primer tiempo, pero su disparo fue rechazado por el travesaño.

El segundo tiempo mostró a un Girona sólido en defensa y con oportunidades de aumentar la diferencia, manteniendo la presión sobre la portería defendida por Sergio Herrera. El cierre del encuentro estuvo caracterizado por la intensidad y una tangana que terminó con la expulsión de Lass Kourouma, según puntualizó Europa Press. Osasuna, que cerró la primera vuelta sin victorias fuera de casa, no consiguió revertir la situación y continua en la segunda mitad de la tabla.

Por otra parte, la jornada trajo consigo un empate entre Real Oviedo y Real Betis, que dejó consecuencias dispares para ambos clubes. El Oviedo, último de la clasificación, fue incapaz de capitalizar la ventaja lograda por Ilyas Chaira, quien terminó con la sequía goleadora local que se prolongaba por más de tres meses. Europa Press reportó que el Betis igualó el marcador en la segunda mitad gracias a un remate de Gio Lo Celso a centro de Antony. Los dirigidos por Manuel Pellegrini, pese a luchar hasta el final, no lograron una victoria que les permitiera afianzarse en la sexta posición, evidenciando debilidades defensivas. Una oportunidad clara de Riquelme estuvo a punto de sentenciar el partido a favor de los visitantes en los instantes finales, pero la falta de acierto mantuvo la igualdad.

En un repaso general, Europa Press dio cuenta de los cambios en la tabla tras destacados desempeños individuales y estrategias aceptadas o fallidas de los técnicos involucrados en los partidos. El Villarreal, con 41 puntos y afianzado en el tercer puesto, refleja el impacto de una sólida gestión deportiva y de figuras clave, mientras que Girona respira aliviado fuera del descenso, Valencia afronta una crisis que se agrava jornada a jornada, y el Real Oviedo sigue sin romper la tendencia negativa que lo mantiene en el fondo de la clasificación. Los movimientos en esta fecha evidenciaron tanto los repuntes de algunos equipos como las urgencias acumuladas por otros, que buscarán revertir sus situaciones cuando se reanude la competición.