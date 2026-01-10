Cerrados el túnel de Bielsa y el paso del Portalet por nieve y riesgo de avalanchas

La posibilidad de que el túnel de Bielsa permanezca inhabilitado hasta el lunes ha surgido por las cantidades de nieve que se han acumulado especialmente en el lado francés, según reportó el Gobierno de Aragón. Esta medida forma parte del impacto que la borrasca Goretti ha tenido en el norte de la provincia de Huesca, donde el episodio meteorológico mantiene activadas alertas importantes, ha producido interrupciones en la circulación de numerosas carreteras y obliga al uso de cadenas para circular, de acuerdo con la información proporcionada por el 112 Aragón.

De acuerdo con el 112 Aragón, el cierre del túnel de Bielsa y el paso del Portalet se decidió el sábado debido al elevado riesgo de avalanchas. Las intensas nevadas asociadas a la borrasca han elevado el nivel de alerta a naranja en la zona, lo que indica un riesgo importante para la circulación y ha derivado en restricciones mayores en infraestructuras clave para la conexión con Francia. El medio consignó que la acumulación de nieve se presenta en cotas bajas y afecta de manera significativa al tránsito por más de una decena de vías, impidiendo la normalidad en los desplazamientos e imposibilitando que se circule sin equipos especiales.

La situación responde a la persistente inestabilidad que provoca Goretti, cuyo paso por la península ibérica no solo genera acumulación de nieve, sino que también agrava la situación con alertas por vientos en diversas zonas. El 112 Aragón informó que las tres provincias aragonesas se encuentran bajo aviso amarillo por la previsión de ráfagas intensas de viento de componente oeste que afectan a los Pirineos, áreas de la Ibérica meridional, el bajo Ebro, y también a los litorales y prelitorales del sureste de Cataluña y Baleares.

La puesta en marcha de protocolos de prevención de riesgo por parte de las autoridades busca evitar accidentes asociados al posible desencadenamiento de avalanchas y a las complicaciones provocadas por el hielo y la nieve en la vía pública. De acuerdo con la información suministrada por el 112 Aragón y recogida por diversos servicios de emergencia, el tráfico en la zona norte de Huesca queda condicionado por las exigencias propias del temporal, como la obligatoriedad de cadenas, mientras que las previsiones meteorológicas mantienen en alerta a los equipos encargados de la seguridad y la limpieza de las vías.

El Gobierno de Aragón evaluó que el regreso a la normalidad en los cruces fronterizos dependerá de la evolución de las precipitaciones y de cómo avance la retirada del manto nivoso, sobre todo al norte, donde la acumulación en el sector francés del túnel se ha presentado como el principal obstáculo. La gestión de los cortes y las alertas se coordina con los servicios meteorológicos y las autoridades de tráfico de ambos países, en un contexto marcado por las dificultades recién mencionadas.

Mientras persistan estas condiciones, los conductores que necesitan desplazarse por la zona deberán atender las informaciones actualizadas de los organismos de protección civil y adecuar sus trayectos a los desvíos y alternativas dispuestas. La agencia 112 Aragón recomendó extremar las precauciones al circular por la red de carreteras afectadas e informarse a través de los canales oficiales sobre el estado de la circulación y la evolución de las restricciones. Los servicios continúan vigilando el avance de la borrasca y adaptando sus medidas según la situación meteorológica evolucione.