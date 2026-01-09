YouTube permite excluir los Shorts en la nueva actualización de su filtro de búsqueda

La plataforma YouTube ha retirado los filtros de "fecha de subida: última hora" y de "ordenar por valoración" de su menú de búsqueda, como parte de una reestructuración para simplificar la experiencia del usuario. Esta reorganización, que también ha modificado nombres de secciones y simplificado otras opciones, introduce nuevas formas de clasificar los resultados y destaca una funcionalidad solicitada con regularidad por los usuarios: la posibilidad de excluir los Shorts en las búsquedas. Según publicó la compañía en un comunicado oficial en su blog, estos cambios buscan optimizar la facilidad de uso y la rapidez en la localización de contenidos.

De acuerdo con el comunicado de YouTube, la actualización principal introduce un nuevo filtro en el apartado "Tipo", que ahora permite elegir entre "Shorts", "vídeos largos", canales, listas de reproducción o películas. Los Shorts, que corresponden a vídeos verticales de hasta tres minutos de duración, pueden ser excluidos específicamente de los resultados. Hasta este anuncio, los usuarios que intentaban buscar contenido extenso debían lidiar con la presencia de estos clips breves en sus resultados, lo que dificultaba la localización de vídeos de mayor duración.

El medio detalló que la opción de filtrar por duración se mantiene, permitiendo seleccionar contenidos de menos de 3 minutos, entre 3 y 20 minutos o más de 20 minutos. La segmentación responde directamente a las demandas de quienes buscan material específico, ya sea tutoriales extensos, presentaciones completas o avances cinematográficos, sin interferencias de vídeos cortos o virales.

El menú "Ordenar" también ha experimentado una transformación y pasa a llamarse "Prioridad". En este nuevo menú, la opción "Popularidad" sustituye a "Número de visualizaciones" para ordenar los resultados en función de múltiples factores. Según informó YouTube en su comunicado, el sistema de valoración no solo tiene en cuenta la cantidad de vistas acumuladas por un vídeo, sino también otros indicadores como el tiempo de visualización, con el objetivo de ajustar los resultados a los intereses del usuario que realiza la búsqueda.

La plataforma ha precisado que, pese a la desaparición de algunos filtros, no se pierden opciones para acceder a contenidos recientes, ya que el filtro de "fecha de subida" todavía concede la posibilidad de buscar vídeos publicados hoy, esta semana, este mes o este año. Esto permite un seguimiento cronológico de los nuevos materiales subidos a la plataforma, de acuerdo a la preferencia del usuario.

Este cambio se produce en un contexto en el que la clasificación precisa y la rapidez en la búsqueda adquieren un papel clave ante el aumento continuo del volumen de contenidos disponibles en YouTube. Según reportó la compañía, la modificación de los nombres de ciertos apartados y la supresión de opciones menos utilizadas responde a un deseo de optimizar la navegación, evitar menús abrumadores y facilitar el acceso a lo más relevante.

La respuesta a las peticiones de los usuarios se refleja particularmente en la llegada del filtro específico para Shorts, un formato que ha experimentado una expansión significativa desde su integración en la plataforma. YouTube recalca que la actualización atiende la necesidad de discriminar entre formatos y encontrar historias largas o materiales de referencia sin interferencias de vídeos efímeros. Así, la personalización de la búsqueda contribuye a una mejor adaptación a las intenciones del usuario final.

En los próximos meses, la actualización continuará llegando a todos los usuarios a través de sucesivas implementaciones en diversas regiones, según ha detallado el blog oficial de YouTube. La empresa prevé que las modificaciones en la interfaz serán asimiladas gradualmente mientras recopila retroalimentación para futuras adaptaciones.