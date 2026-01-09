Transforman pequeñas partículas de luz en avances tecnológicos en telecomunicaciones, ciberseguridad o salud

Algunos de los obstáculos fundamentales para que la tecnología cuántica pase de los laboratorios al entorno empresarial y cotidiano están vinculados a las dificultades de integrar fuentes de luz cuántica en circuitos fotónicos de manera eficiente y a gran escala. Según publicó la Universitat Politècnica de València (UPV), la solución a estas barreras podría estar más cerca gracias al proyecto CUPIDO, una iniciativa que agrupa a varias universidades de la Comunidad Valenciana y que busca acelerar el desarrollo de la fotónica cuántica integrada con aplicaciones en telecomunicaciones, ciberseguridad y salud.

El medio detalla que este consorcio, encabezado por la UPV y conformado también por la Universitat de València (UV), la Universidad de Alicante (UA) y la Universidad CEU Cardenal Herrera (CEU-UCH), trabaja para convertir a la región en referente en tecnologías cuánticas. Los responsables del proyecto explican que la investigación apunta a transformar minúsculas partículas de luz, los fotones, en herramientas clave para avanzar en sectores estratégicos, beneficiando a empresas y ciudadanos.

De acuerdo con la información proporcionada por la UPV, uno de los mayores retos que afronta la fotónica cuántica integrada reside en la dificultad de integrar fuentes de fotones únicos en los circuitos de forma fiable, a gran escala y con capacidad de reproducirse industrialmente. Esta limitación afecta tanto a los procesos de fabricación como a los protocolos de integración, impidiendo que desarrollos científicos se traduzcan en soluciones del mercado. En respuesta, el proyecto CUPIDO concentra esfuerzos en el diseño, la fabricación y la caracterización de nuevas fuentes de fotones únicos fabricadas a partir de diversos tipos de materiales semiconductores. Además, la integración de estas fuentes en circuitos fotónicos constituye una línea prioritaria del trabajo.

CUPIDO contempla varias áreas de desarrollo interrelacionadas. Por una parte, la investigación se orienta al diseño y creación de fuentes de fotones únicos y su integración en circuitos fotónicos, lo que requiere un enfoque multidisciplinario que combina conocimientos en física, ingeniería y ciencia de materiales. Por otra parte, el equipo se centra en la creación de láseres y fotodetectores basados en semiconductores de tipo III-V, reconocidos por su idoneidad en dispositivos activos de este tipo. Esta estrategia permite abordar requisitos técnicos de eficiencia y escalabilidad en la tecnología.

Una de las claves diferenciadoras del proyecto, según informó la UPV, es la apuesta por plataformas fotónicas integradas híbridas, las cuales emplean tanto silicio como semiconductores III-V. Esta fusión de materiales permite optimizar el rendimiento de los circuitos fotónicos y se considera fundamental para responder a las demandas técnicas de aplicaciones cuánticas futuras. La integración de estas plataformas híbridas representa un paso significativo para consolidar tecnologías que puedan fabricarse de manera estable y replicarse en condiciones de mercado real.

Las infraestructuras del NTC-UPV aportan al proyecto capacidades de diseño y fabricación avanzadas, facilitando la transición desde el laboratorio hasta producciones piloto a nivel de oblea. Según consigna el medio universitario, procesos desarrollados previamente en proyectos autonómicos, nacionales y europeos se escalarán mediante esta infraestructura, consiguiendo avanzar en la fabricación fiable de fuentes de fotones únicos y la integración de dispositivos activos en circuitos fotónicos de silicio.

“El reto no es solo investigar, sino hacerlo pensando en cómo ese conocimiento puede crecer y transferirse. Nuestro objetivo es que estos avances no se queden en el laboratorio, sino que sienten las bases de futuras aplicaciones reales”, expresó Víctor Jesús Gómez, investigador principal de CUPIDO, en declaraciones para la UPV.

El consorcio valenciano persigue el establecimiento de una “nueva ola de innovación” en la región, enfocada en el desarrollo de circuitos fotónicos más eficientes y con mayor capacidad de fabricación escalable. El objetivo, tal como señalan desde la universidad, es allanar el camino para que la fotónica cuántica integrada se convierta en el soporte de innovaciones que impacten directamente tanto a empresas como a la ciudadanía en ámbitos como la salud, la seguridad de las comunicaciones y los sistemas de información avanzados.