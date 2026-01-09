Torres valora el "final feliz" con los presos españoles liberados en Venezuela y el "equipazo" de Asuntos Exteriores

El ministro de Política Territorial y Memoria Democrática, Ángel Víctor Torres, relató su comunicación con la madre de Miguel Moreno, periodista lanzaroteño recientemente liberado en Venezuela, y describió la espera de su llegada al aeropuerto de Barajas. Desde el punto de vista personal de la madre, que se manifestó “muy feliz” tras conocer la noticia, Torres subrayó la esperanza de que la familia pueda reunirse tras el retorno de Moreno este viernes. Con estas palabras presentó la noticia principal sobre la liberación de los cinco ciudadanos españoles detenidos en Venezuela.

De acuerdo con lo consignado por varios periodistas, entre ellos los de la agencia Europa Press, Torres puso especial énfasis en el trabajo llevado a cabo por el equipo del Ministerio de Asuntos Exteriores, bajo la dirección de José Manuel Albares, a quien atribuyó en gran medida el resultado obtenido. El ministro afirmó que la intervención diplomática fue determinante en el desenlace del caso y calificó a Albares como “un diplomático excelente, que sabe muy bien hacer su trabajo”, según citó Europa Press. Además, Torres expresó que consideraba “un honor” compartir mesa con Albares en el Consejo de Ministros, destacando así el reconocimiento institucional a la gestión del ministro.

El proceso de liberación, según detalló Torres en sus declaraciones a los medios recogidas por Europa Press, se llevó a cabo mediante gestiones diplomáticas continuas y la mediación de diversas figuras políticas. Entre las personas mencionadas se encuentran el expresidente José Luis Rodríguez Zapatero y la diputada socialista Loli Corujo, originaria de Lanzarote. Torres les agradeció expresamente la colaboración prestada, sugiriendo que su gestión contribuyó a allanar el camino para el resultado final.

Torres quiso subrayar que la solución alcanzada es fruto de un “momento de la diplomacia”, como lo llamó ante los medios, enfatizando la importancia del seguimiento que el gobierno español mantiene sobre la situación de otros ciudadanos españoles que siguen privados de libertad en Venezuela. Según sus declaraciones, el Ejecutivo continuará con las labores de observación y revisión de los casos aún pendientes, manteniendo abiertas las vías diplomáticas para propiciar nuevas liberaciones.

La experiencia personal de la familia de Miguel Moreno ocupó una parte de la intervención de Torres, quien relató la reacción de la madre del periodista y su comunicación con distintos representantes políticos del Gobierno. Describió a esta madre como una defensora de la democracia y destacó el carácter equilibrado que mostró durante todo el proceso, según apuntó Europa Press. En palabras de la madre, recogidas por Torres, el agradecimiento por el trabajo realizado fue extendido al equipo de Asuntos Exteriores, reflejando el sentir de las familias de los cinco españoles que recuperaron la libertad.

En cuanto a las expectativas sobre el futuro inmediato, Torres mostró su deseo de que las negociaciones diplomáticas permitan más excarcelaciones, transmitiendo que las autoridades españolas continúan monitorizando la situación. Durante sus declaraciones públicas, el ministro reiteró la necesidad de perseverar en los esfuerzos diplomáticos para atender a los ciudadanos españoles detenidos en el extranjero.

El medio Europa Press reportó que la llegada prevista de Miguel Moreno al aeropuerto de Madrid simboliza para su familia y para el propio Gobierno un desenlace positivo de una labor conjunta en la que participaron varias instituciones y figuras políticas. La noticia de la liberación fue recibida con muestras de satisfacción tanto por las familias como por representantes del Ejecutivo, quienes destacaron la importancia de la colaboración y el diálogo diplomático en la resolución de casos como este.