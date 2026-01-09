Susana Uribarri defiende a Ana Obregón ante su última polémica tras 'resucitar' a su hijo Aless Lequio con la IA

La representante de Ana Obregón, Susana Uribarri, aseguró que la actriz optó por eliminar de sus redes sociales un vídeo realizado mediante Inteligencia Artificial porque le generó un dolor intenso al ver la imagen en la que su nieta, Ana Sandra, abrazaba a su padre, Aless Lequio, fallecido hace casi cuatro años. Según relató Uribarri durante el programa "Y ahora Sonsoles", este acto no tuvo relación con los comentarios negativos que surgieron posteriormente, sino con una reacción emotiva de la propia Obregón. El caso fue publicado inicialmente por Europa Press y ha generado un debate sobre el uso de tecnologías digitales en la representación de familiares fallecidos.

De acuerdo con lo consignado por Europa Press, la reciente controversia surgió después de que Ana Obregón compartió en su cuenta de Instagram un video en el que, gracias a la Inteligencia Artificial, su nieta aparece corriendo hacia Aless Lequio, fallecido el 13 de mayo de 2020 a causa de un sarcoma de Ewing, representando una escena en la que ambos se funden en un abrazo sonriente. La publicación incluyó un mensaje de agradecimiento a quien le hizo llegar el video y una reflexión personal sobre la mezcla de belleza y dolor que le produjo la imagen. Obregón escribió: “Gracias a quien me mandó este vídeo. Es tan hermoso como lleno de un dolor indescriptible. ¿Cómo puede haber belleza en tanto dolor? No he podido evitar compartirlo con vosotros”.

Posteriormente, la actriz decidió retirar la publicación. Las críticas en redes sociales se centraron en la supuesta “resurrección digital” de su hijo, generada por la tecnología, y en la exposición mediática de la menor, que pronto cumplirá tres años. No obstante, Uribarri precisó ante las cámaras de Europa Press que la decisión de Ana Obregón de quitar el video nada tuvo que ver con los comentarios hostiles, sino con la experiencia íntima de ver a su hijo y su nieta en una imagen creada artificialmente. “A ella le pareció maravilloso y decidió publicarlo, se fue a dar una vuelta con su hija por la casa con unos juguetes y cuando regresó y vio la foto se echó a llorar, esto es real, lo que ocurrió es que se echó a llorar”, contó su representante.

Según detalló Europa Press, Uribarri subrayó que el material audiovisual no fue una creación de Obregón, sino que provino de una seguidora. Insistió en que la actriz simplemente no pudo soportar la carga emocional al enfrentarse nuevamente a la imagen y prefirió conservarla en un ámbito privado, sin exponerla en su perfil público. “No la quería ver en su muro porque se echó a llorar y no la soportaba. No ha sido por nada de que haya visto de los haters”, remarcó Uribarri.

Añadió que actualmente Ana Obregón enfrenta la situación con serenidad y continúa con su rutina habitual. “Se encuentra tranquila y sigue su vida normal. O sea, esto no es un tema que la vaya a afectar. Cada uno somos libres para poner en nuestras redes lo que consideremos. De verdad, hay que ponerse en su piel. Cualquiera que esté en su piel lo entenderá más que todos nosotros”, comentó Uribarri, según lo reportado por Europa Press.

La representante hizo hincapié en que la Inteligencia Artificial es una herramienta presente en la vida contemporánea y puede utilizarse para recrear imágenes de seres queridos ausentes, subrayando que el fenómeno no es exclusivo ni motivo para lanzar nuevos debates. “La IA ya la tenemos aquí hoy en día todos. Puede ocurrir esto con todo el mundo, con todos los seres queridos que ya no están. Entonces no hay que darle ya más importancia. Fue una cosa emotiva, la quitó porque le dio dolor y no lo quiso tener ahí y punto, nada más. Lo quiere tener en algo personal. En su corazón o en su propio teléfono para verlo de vez en cuando”.

Sobre el tipo de reacción pública que puede ocasionar el uso de este tipo de tecnologías en contextos tan personales, Uribarri consideró, citada por Europa Press, que “en la vida hay que respetar a todo el mundo y tratar de ser todos felices. Y ya está, sin más”.

El episodio refleja la complejidad que atraviesan las personas públicas al compartir experiencias personales en plataformas digitales, donde las respuestas suelen dividirse entre apoyo y crítica, especialmente cuando involucran a menores de edad y tecnologías de simulación visual avanzadas.