Starmer, Merz y Macron condenan la "escalada" rusa por el ataque con el misil 'Oreshnik'

El primer ministro británico, Keir Starmer; el presidente de Francia, Emmanuel Macron y el canciller de Alemania, Friedrich Merz, han condenado este viernes al unísono el ataque lanzado esta pasada noche por Rusia con un misil balístico hipersónico 'Oreshnik', de medio alcance, en lo que han descrito como una "escalada" provocada por Moscú y sin, según Starmer concretamente, justificación posible.

En una conversación telefónica tras la cumbre de jefes de Estado y de Gobierno de la Coalición de Voluntarios en París, los tres líderes aprovecharon para celebrar la "unidad" exhibida en un encuentro que terminó con la declaración de garantías de seguridad vinculantes para Ucrania, con el apoyo previsto de EEUU, cuando empiece un ansiado periodo de posguerra.

"Los líderes coincidieron en que los continuos ataques rusos en Ucrania, incluido el uso de un misil balístico de alcance intermedio 'Oreshnik' en el oeste de Ucrania esta mañana, han representado una escalada y son inaceptables", han indicado. Para Starmer, concretamente "es evidente que Rusia ha estado usando acusaciones falsas para justificar el ataque".

Los tres líderes también han comentado la crisis generada por las protestas y disturbios que han dejado ya casi 40 muertos en Irán, y coincidido "en la necesidad de una estrecha coordinación a medida que evolucionaban los acontecimientos".