Santiago Peña afirma que el acuerdo UE-Mercosur "es una enorme oportunidad" para Paraguay

El presidente de Paraguay, Santiago Peña, ha afirmado que el acuerdo comercial entre la Unión Europea y Mercosur, aprobado este viernes por los Veintisiete, "es una enorme oportunidad" para su país.

"Este es el acuerdo de libre comercio más grande del mundo en la historia de la humanidad. Nunca antes se había acordado, por eso llevó tanto tiempo", señaló a los medios de comunicación durante el inicio del operativo de distribución de kits escolares para el 2026.

"Es beneficioso para Paraguay", añadió, "porque Paraguay es un gran poductos de alimentos, somos competitivos en la producción de granos y en la producción de carne", de ahí que varios grupos internacionales del sector estén invirtiendo en el país.

Con todo, Peña ha incidido en la necesidad de "seguir profundizando" en el comercio entre los países que componen el Mercosur, como Brasil, "y tener acuerdos de libre comercio con otros bloques" para "integrarnos más entre nosotros".

En relación a la firma del acuerdo entre ambos bloques comerciales, el presidente paraguayo ha avanzado que "los cancilleres se están coordinando", si bien ha asegurado que se trata de "un hecho histórico" que el evento tenga lugar en Asunción, puesto que la presidencia semestral del Mercosur recae sobre Paraguay durante la primera mitad del 2026.

Los Veintisiete han dado luz verde este viernes a la firma del acuerdo de libre comercio en una decisión por mayoría cualificada en la que se han aprobado, previamente, las salvaguardas negociadas en diciembre para reforzar la protección del sector agroalimentario europeo.

La firma de los acuerdos permitirá la entrada en vigor inmediata y provisional de la parte comercial, hasta que concluya plenamente el proceso de ratificación por ambas regiones, incluido el visto bueno del Parlamento Europeo (que podrá aprobarlo o tumbarlo, pero no modificarlo) y los parlamentos nacionales.

El acuerdo abre un mercado de 780 millones de personas que representan el 25% del PIB mundial y permite eliminar o reducir hasta el 90% los aranceles bilaterales. Las previsiones apuntan a un incremento cercano al 40% de las relaciones comerciales entre ambos bloques a partir de la entrada en vigor del mismo.