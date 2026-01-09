Las autoridades rusas comunicaron que unidades vinculadas al grupo militar Este afianzaron el control sobre la localidad de Zelenoye, situada en la región de Zaporiyia. Esta acción corresponde a una serie de operaciones mediante las cuales fuerzas rusas han fortalecido su presencia en diversas zonas del este y sur de Ucrania. Según publicó el Ministerio de Defensa ruso en su canal oficial de Telegram, la ciudad pasó bajo control ruso durante intervenciones recientes, y hasta ahora no se ha reportado ninguna declaración oficial por parte de Kiev respecto a la pérdida de la mencionada localidad.

De acuerdo con el medio, estas operaciones militares forman parte de una campaña iniciada en febrero de 2022, cuando el presidente ruso, Vladimir Putin, ordenó la invasión a Ucrania. Desde ese momento, Rusia sostiene un despliegue militar que, según lo reportado por las propias autoridades rusas, ha implicado avances en diversas provincias ucranianas. Durante los últimos meses, el mayor foco de las acciones militares se ubicó en la provincia de Donetsk, en la cual Moscú afirma haber alcanzado algunos de sus progresos más relevantes.

El Ministerio de Defensa ruso detalló a través de Telegram que el establecimiento del control en Zelenoye responde a una estrategia que involucra movimientos simultáneos en diferentes puntos geográficos bajo disputa. Según consignó el medio, Moscú mantiene la intención de consolidar posiciones en territorios que juzga decisivos para el curso del conflicto. En paralelo, ni las Fuerzas Armadas ucranianas ni otras autoridades de Ucrania han emitido declaraciones públicas inmediatas acerca de estos movimientos o sobre la situación en Zelenoye específicamente.

Tal como publicó el medio de origen, Rusia formalizó en septiembre de 2022 la anexión de cuatro provincias ucranianas parcialmente ocupadas: Donetsk, Lugansk, Jersón y Zaporiyia. Esta medida, anunciada por el gobierno de Moscú, tuvo lugar meses después de la invasión, y se suma a la toma de la península de Crimea en 2014. Más allá de estas anexiones, el Ministerio de Defensa de Rusia indica que sus fuerzas han conseguido establecer presencia o realizar incursiones en territorios adicionales, incluyendo zonas de Járkov, Sumi y Dnipropetrovsk.

Según informó el medio, la consolidación de estas áreas implica para Moscú no solo el control efectivo sobre centros urbanos, sino también avances territoriales de carácter estratégico. Estos movimientos, enmarcados dentro de la ofensiva emprendida desde el inicio del conflicto, continúan alterando la situación en terreno y generando reacciones a nivel internacional, donde otros países y organismos han expresado su preocupación sobre la evolución de las hostilidades y sus consecuencias para la población civil.

Reportó también el medio que las recientes actividades militares se suman a una serie de acciones emprendidas por las fuerzas rusas a lo largo de la línea del frente, con operaciones que buscan modificar el equilibrio de fuerzas en diferentes sectores clave. Si bien el comunicado oficial ruso subraya el éxito en Zelenoye, la información sobre el alcance real y la estabilidad de estos avances todavía permanece sujeta a la confirmación de fuentes independientes y a la evolución de las operaciones militares.

La provincia de Zaporiyia, donde se ubica la localidad mencionada, figura entre las regiones parcialmente ocupadas y anexionadas por Rusia desde la primavera de 2022. En este contexto, la administración rusa refuerza la narrativa de liberar y proteger las poblaciones bajo su control, mientras que las autoridades ucranianas y socios internacionales mantienen señalamientos sobre la ilegalidad de las anexiones y las consecuencias humanitarias del conflicto.

En el contexto de los avances rusos, el medio señala el impacto acumulativo en la región, especialmente en aquellas provincias que Moscú incluyó en la declaración de anexión. La presencia militar, la reorganización administrativa y los movimientos prolongados de tropas han modificado tanto la realidad política como la dinámica del control territorial, situación que, según la fuente, sigue evolucionando conforme prosigue el conflicto armado.