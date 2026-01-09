(Previa) El Villarreal quiere confirmar su excelsa primera vuelta

Los resultados recientes del Villarreal han marcado una pausa en su progresión en la temporada, ya que tras varias caídas en distintas competiciones, el equipo consiguió frenar la mala dinámica con una victoria en su visita al Martínez Valero. A partir de ese punto busca consolidar su mejoría recibiendo al Alavés, cuyo desempeño lejos de casa ha sido limitado, según informó Europa Press.

Según consignó Europa Press, el Estadio de la Cerámica se prepara para un choque donde el Villarreal intentará mantener la proximidad con los primeros puestos de LaLiga EA Sports durante la última jornada de la primera vuelta, especialmente ante la presión ejercida por FC Barcelona, Real Madrid y Atlético de Madrid. El conjunto dirigido por Marcelino García Toral, denominado 'Submarino Amarillo', pretende superar la ausencia de Logan Costa, Willy Kambwala y Pau Cabanes, quienes se encuentran lesionados. La situación de Pau Navarro se mantiene en duda debido a molestias físicas.

El cuadro vitoriano, por su parte, llega con la necesidad de sumar puntos tras obtener solo cuatro unidades en sus salidas, producto de 24 posibles, y haber celebrado únicamente una victoria en sus últimos siete compromisos ligueros. De acuerdo con Europa Press, el conjunto de Eduardo Coudet enfrenta la baja del sancionado Carlos Benavídez y la incertidumbre sobre la presencia de Lucas Boyé, autor de un gol en el último encuentro, quien presenta problemas físicos.

Europa Press reportó además que los números como local del Villarreal son sólidos en esta Liga, ya que solo han perdido cinco puntos en nueve partidos disputados en casa (siete victorias, un empate y una derrota). Ese balance le permite mantener el objetivo de cerrar la primera vuelta cerca de los dos equipos líderes y abrir ventaja respecto al Atlético de Madrid, que tuvo participación en la Supercopa de España junto a Barcelona y Real Madrid durante la semana.

En la previa de la fecha, Europa Press también detalló que el Real Betis afronta una visita complicada en el Estadio Carlos Tartiere, donde se enfrentará a un Real Oviedo que ocupa la última posición de la tabla. El conjunto andaluz, dirigido por Manuel Pellegrini, busca reponerse tras la abultada derrota sufrida en el Santiago Bernabéu y defender su posición en la zona de acceso a competiciones europeas. El plantel verdiblanco presenta las bajas de Fede Viñas, expulsado la jornada anterior, además de Eric Bailly, Álvaro Lemos, Ovie Ejaria y Nacho Vidal, todos descartados por problemas físicos. Sin nuevas incorporaciones en la lista de bajas, se prevé que Pellegrini repita un once similar al del anterior compromiso liguero, mientras que la plantilla ovetense, ahora bajo el mando de Guillermo Almada, busca enlazar su tercer partido sin derrota.

Según el medio Europa Press, la jornada sabatina se abrirá con este encuentro a las 14:00, seguido del duelo entre Villarreal y Alavés a las 16:15, para continuar con el enfrentamiento entre Girona y Osasuna a las 18:30, y concluir en el estadio de Mestalla, donde Valencia y Elche protagonizarán un derbi regional desde las 21:00.

El Valencia Club de Fútbol atraviesa una serie negativa de resultados que lo ha colocado en zona de descenso, con cinco jornadas consecutivas sin ganar desde finales de noviembre. Europa Press puntualizó que el club ha encajado 30 goles, lo que lo convierte en la segunda defensa más vulnerable de la competición. El entrenador Carlos Corberán confía en el aporte de Sadiq Umar, recientemente incorporado, para revertir la racha negativa en un equipo que ha sumado 13 puntos en su estadio.

El Elche llega al compromiso con la intención de recuperarse tras la derrota ante el Villarreal, la cual significó el fin de su invicto en el Martínez Valero. De acuerdo con la fuente, el club dirigido por Eder Sarabia aspira a mantenerse cerca de las posiciones europeas, aunque las lesiones merman su plantel, en especial las de Rafa Mir y Héctor Fort. El estado físico de André Silva permanece bajo observación, aunque se anticipa que no formará parte del once inicial.

El programa de partidos de esta fecha ofrece otro enfrentamiento directo por la permanencia entre Girona y Osasuna, ambos equipos con campañas irregulares y separados por solo un punto en la clasificación general. Según Europa Press, Girona suma 18 puntos y se encuentra dos por encima de la zona de descenso, mientras que Osasuna acumula 19 y debe superar sus dificultades como visitante para salir fortalecido de Montilivi. El equipo de Míchel Sánchez busca trasladar las sensaciones positivas logradas en su último triunfo fuera de casa al partido frente al conjunto dirigido por Alessio Lisci, quien persiste en su objetivo de romper la mala tendencia en partidos fuera de Pamplona.

En cuanto a los árbitros designados para la jornada, Europa Press informó que el encuentro entre Oviedo y Betis contará con el arbitraje de Cuadra Fernández de la delegación balear, Villarreal-Alavés estará dirigido por Muñiz Ruiz, perteneciente al colegio gallego. Para el duelo entre Girona y Osasuna el responsable será Hernández Hernández del comité canario, mientras que el derbi entre Valencia y Elche estará bajo la supervisión de Ortiz Arias, adscrito al colegio madrileño. Todos los detalles han sido confirmados por Europa Press en su repaso previo a la decimonovena jornada del campeonato español.