Petro propone a Delcy Rodríguez unir sus ejércitos para combatir la eventual alianza de 'Mordisco' y el ELN

El presidente colombiano, Gustavo Petro, informó que prepara una demanda dirigida al Departamento de Justicia de Estados Unidos contra Néstor Vera Fernández, alias 'Iván Mordisco'. Según detalló Caracol Radio, el abogado de Petro confirmó que la acción judicial responde a los recientes llamamientos de 'Mordisco' a grupos armados, quienes han buscado reagruparse tras los hechos ocurridos en territorio venezolano. Esta medida se enmarca en un contexto regional marcado por el ataque de fuerzas estadounidenses a Caracas, que dejó como saldo la muerte de centenares de personas y la detención del presidente venezolano Nicolás Maduro y su esposa.

Tal como publicó Caracol Radio, Petro utilizó sus redes sociales este viernes para iniciar su respuesta ante la propuesta lanzada por 'Iván Mordisco', líder de una facción disidente de las FARC. 'Mordisco' había convocado a varios grupos armados, incluyendo al Ejército de Liberación Nacional (ELN), a dejar de lado "las diferencias heredadas del pasado" y conformar un "gran bloque insurgente" que enfrente "a los enemigos de la patria grande", en alusión a la intervención militar estadounidense reciente en Venezuela.

De acuerdo con el medio, el mandatario colombiano rechazó de manera enfática la iniciativa de 'Mordisco', afirmando que "la alianza que propone el señor 'Iván Mordisco' no defiende a Venezuela, ni a Colombia ni a América Latina, al contrario, son la excusa de la invasión". Petro sostuvo que estos grupos, dedicados al narcotráfico, constituyen el pretexto perfecto para justificar una agresión militar extranjera en el continente.

En respuesta, Petro extendió una invitación a la presidenta encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez, para fortalecer la cooperación militar entre ambos países. El objetivo, indicó en sus mensajes, consiste en desarmar y debilitar las estructuras de los grupos criminales que amenazan la estabilidad regional. "Debemos unir a las fuerzas latinoamericanas para combatir a estos grupos, a pesar de la turbulencia creada con la invasión", señaló el jefe de Estado colombiano según consignó Caracol Radio.

El medio también detalló que Petro llamó a que los ejércitos latinoamericanos se reúnan para expulsar de sus países a aquellos actores que, bajo la fachada de narcotráfico y lucha armada, contribuyen a la inestabilidad e intervencionismo externo. "Los ejércitos latinoamericanos debemos reunirnos para sacar de nuestros países esta excusa que no hace bien a nadie", subrayó el presidente, quien abogó por la unidad de los pueblos, de sus armas y de los Estados para impedir el avance de las organizaciones armadas financiadas por el narcotráfico.

Caracol Radio informó que el mandatario insistió en que "los narcotraficantes armados deben ser derrotados por los pueblos unidos a sus estados". El llamado de Petro busca crear un frente común con Venezuela contra el recrudecimiento de la violencia armada y la consolidación de alianzas entre grupos ilegales, enfatizando que la cooperación regional es clave ante esta nueva coyuntura.

El contexto de estas declaraciones se vincula estrechamente con la reciente operación militar estadounidense en Caracas, que desató una escalada de tensiones y provocó el llamado de 'Mordisco' a unificar fuerzas de distintas facciones, incluidas aquellas que han sido rivales en el pasado, en un esfuerzo conjunto por resistir lo que consideran amenazas externas. Según Caracol Radio, la operación resultó en la muerte de un centenar de personas y la captura del presidente venezolano y su esposa, impulsando un realineamiento estratégico en el tablero de la seguridad latinoamericana.

La preocupación de Petro apunta a que el surgimiento de este "gran bloque insurgente" serviría como una justificación a ojos de la comunidad internacional para posteriores intervenciones armadas en la región, desplazando la agenda de la defensa de la soberanía por la de la seguridad hemisférica dictada por actores externos. El mandatario colombiano destacó que cualquier actor que desestabilice América Latina debe enfrentar la respuesta unificada de los gobiernos legítimos del continente, y subrayó la importancia de dejar de lado las diferencias bilaterales para enfrentar en conjunto los retos de la seguridad regional.

La propuesta de Petro, publicada por Caracol Radio, se dirige especialmente a la presidenta encargada Delcy Rodríguez, actual cabeza del gobierno venezolano tras la captura de Maduro. La invitación solicita acciones inmediatas y conjuntas de defensa, con el objetivo explícito de combatir la influencia y operatividad de organizaciones armadas ilegales cuya actividad ha trascendido fronteras y afecta tanto a la ciudadanía como a la gobernabilidad.

En líneas generales, la solicitud del presidente colombiano gira en torno a la necesidad de coordinar una respuesta militar integral y a la vez respaldada por los estados y sociedades del continente, despojando de legitimidad a las estrategias de alianzas insurgentes promovidas por 'Mordisco' y sus aliados. La demanda ante las autoridades norteamericanas representa un componente adicional en la estrategia oficial, que busca no solo detener los planes del líder disidente, sino también fortalecer el compromiso internacional en la lucha contra el narcotráfico y la criminalidad organizada vinculada a la violencia armada en la región.