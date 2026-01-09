Nieve, lluvia, viento, niebla y olas ponen en aviso a todas las CCAA, menos C. de Madrid, Extremadura y Canarias

La bajada de temperaturas alcanza mínimas previstas de hasta 0°C en Teruel, mientras se anuncian heladas débiles en entornos de montaña principales y en las cumbres de Tenerife, con heladas más acusadas en el Pirineo, acompañadas de otros fenómenos adversos, según la Agencia Estatal de Meteorología (AEMET). Según informó la AEMET, para este viernes se activa el sistema de alertas en la mayoría de comunidades autónomas debido a previsiones de nieve, lluvias intensas, fuertes rachas de viento, densa niebla y oleaje adverso, lo que deja fuera del aviso únicamente a la Comunidad de Madrid, Extremadura y Canarias, además de Melilla.

En relación con los avisos por nieve, el organismo meteorológico coloca bajo riesgo amarillo a zonas como la cordillera y los Picos de Europa en Asturias, así como a la provincia de León, mientras Navarra (Pirineo), Huesca y Lleida pasan al nivel naranja, que implica un nivel de precaución importante. De acuerdo con lo publicado por la AEMET, el mismo sistema de alertas afecta el litoral debido al oleaje: en este caso, las alertas amarillas se distribuyen en Almería, Granada, Baleares —incluyendo Menorca, Mallorca, Ibiza y Formentera—, además de Barcelona, Girona, Tarragona y Pontevedra. Simultáneamente, la intensidad del oleaje se eleva a nivel naranja en las costas de Asturias, Cantabria, A Coruña, Lugo, Guipúzcoa y Vizcaya.

La Agencia señala que los fuertes vientos también provocan avisos amarillos en múltiples provincias, como Almería, Huesca, Teruel, Zaragoza, Menorca, Mallorca, Ibiza y Formentera, Burgos, Soria, Albacete, Barcelona, Lleida, Tarragona, Murcia, Navarra, Álava, La Rioja, Alicante, Castellón y Valencia. Las lluvias motivan el aviso amarillo en Pontevedra, donde se espera una precipitación acumulada de 40 litros por metro cuadrado en solo 12 horas, según dio a conocer la AEMET a través de su reporte oficial.

Respecto a la niebla, el aviso amarillo apunta a Cuenca y Guadalajara, provincias donde la visibilidad puede reducirse a unos 200 metros, lo cual puede afectar la circulación y la seguridad en carretera. Los modelos meteorológicos apuntan a que en la jornada del viernes tendrán lugar acumulaciones de nieve de importancia en los Picos de Europa, sumadas a nieblas persistentes en determinadas áreas montañosas de la meseta sur oriental.

El medio AEMET detalla también que, debido a la influencia de un frente atlántico asociado a la borrasca denominada 'Goretti', localizada entre el Paso de Calais y Países Bajos, así como a una masa de aire fría posterior, se espera que una amplia franja del territorio peninsular y Baleares experimente cielos cubiertos o nubosos y precipitaciones generalizadas. Las lluvias más intensas se concentrarán en el norte y noroeste, con probabilidad de episodios fuertes y de larga duración. Para el resto de la península, las precipitaciones tendrán menor intensidad, mientras que en la fachada mediterránea serán poco frecuentes y tenderán a abrirse claros conforme avance la jornada, especialmente en el suroeste, la meseta sur y zonas litorales del Mediterráneo.

La cota de nieve, conforme a la información de la AEMET, comenzará la jornada situada entre 1.200 y 1.600 metros, para descender progresivamente hasta situarse entre 500 y 700 metros en la mitad norte, lo cual incrementa el riesgo de acumulaciones de nieve significativas en las áreas de montaña del extremo norte. Los bancos de niebla aparecerán especialmente en zonas altas de la meseta sur, donde podrán ser persistentes.

Canarias permanece fuera de las alertas meteorológicas más severas, señalando el organismo meteorológico que en el archipiélago se prevén cielos poco nubosos al comienzo del día, con un ligero incremento de nubosidad especialmente en el norte y este de la isla de La Palma. Aun así, podrían registrarse lluvias leves y apenas se esperan variaciones significativas de las temperaturas en la región.

Sobre las temperaturas máximas, la previsión indica descensos en el extremo norte y áreas montañosas de la mitad norte y el tercio oriental, mientras que en el centro y sur peninsular se anticipan ligeros incrementos. En el resto del país, los cambios en las máximas serán mínimos. Por su parte, las temperaturas mínimas descienden en Galicia, el Cantábrico y los Pirineos; en otras regiones, sobre todo en el sur, se prevé un leve ascenso, con registros que, en gran parte del norte y oeste, ocurrirán hacia el final de la jornada.

En el apartado de viento, la AEMET informa que en la Península y Baleares predominarán los vientos moderados del oeste, intensificándose en las islas y a lo largo de los litorales peninsulares. Además, se esperan rachas particularmente intensas en zonas elevadas del interior norte y tercio oriental. Mientras tanto, en Canarias se mantendrá un régimen de alisios de intensidad moderada.

De acuerdo a las expectativas del organismo oficial, la conjunción de varios factores meteorológicos, incluyendo la borrasca 'Goretti', el avance de una masa de aire frío y el paso de un frente atlántico, da lugar a condiciones atmosféricas inestables en buena parte del territorio español. Las consecuencias directas incluyen una amplia variedad de riesgos, desde nevadas y utilización de alertas de nivel naranja en áreas montañosas críticas, hasta disminución pronunciada de temperaturas mínimas y presencia de vientos muy fuertes, lo que obliga a manter la vigilancia a lo largo del día en numerosos puntos del país.