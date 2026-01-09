Muere la elefanta africana Susi, la más longeva del Zoo de Barcelona, a los 55 años

La trayectoria vital de Susi incluyó experiencias fuera del entorno zoológico. Tras haber sido capturada en su hábitat originario para participar en espectáculos de circo y residir en el Safari Park Vergel, su historia dio un giro al ser acogida por el Zoo de Barcelona en septiembre de 2002. De acuerdo con la información publicada este viernes por el Zoo de Barcelona, la elefanta africana, reconocida entre las más longevas de Europa, falleció a los 55 años, una edad que supera ampliamente la esperanza de vida estimada bajo cuidado humano para esta especie, situada en los 39 años.

Según el comunicado divulgado por la institución, Susi murió por causas naturales derivadas de su avanzada edad. Corroborando estos datos, el director del Zoo de Barcelona, Antoni Alarcon, resaltó la dedicación del equipo de cuidadores que la acompañó durante más de dos décadas. “Los trabajadores y también los socios y visitantes recordaremos siempre a Susi con gran estima”, afirmó Alarcon en palabras recogidas por el Zoo. Ante el impacto del fallecimiento del animal, la dirección optó por mantener el parque cerrado durante toda la jornada en señal de luto.

El medio oficial del Zoo de Barcelona detalló que la fecha exacta de nacimiento de Susi no consta en los archivos, motivo por el que su edad se calculaba en más de 55 años, posicionándose como una de las elefantas africanas con mayor longevidad en recintos europeos. El comunicado especificó, basándose en datos oficiales, que en registros internacionales se la reconocía dentro de ese reducido grupo de ejemplares de edad excepcional.

Previo a su llegada al recinto barcelonés, Susi fue apartada de su medio natural debido a su captura para ser exhibida en actividades circenses. Después de su período en el Safari Park Vergel, la elefanta recibió protección y cuidados adecuados en el Zoo de Barcelona, donde se convirtió en un referente e incluso fue objeto de múltiples proyectos educativos enfocados en el bienestar animal y la conservación de especies.

De acuerdo con la información facilitada por el Zoo y recogida en varios pasajes de su comunicado, el fallecimiento de Susi generó conmoción tanto entre el personal como entre los visitantes habituales del parque, quienes mostraron su afecto y aprecio por el animal a lo largo de los años. El director, Antoni Alarcon, agradeció expresamente el trabajo de los equipos que velaron por la salud y bienestar del animal, recalcando el vínculo desarrollado durante el tiempo compartido.

El legado de Susi, enfatizó el Zoo de Barcelona, se vincula con iniciativas sobre la protección y el conocimiento de la fauna africana, reforzando la sensibilidad social respecto al destino de los animales procedentes de contextos de cautividad e intervención humana. La institución insistió en que, para el colectivo que conforma el zoológico, la memoria de la elefanta africana permanecerá unida a las actividades formativas y la labor que realiza en materia de sensibilización.