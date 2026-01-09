Meloni confirma la liberación de dos italianos en Venezuela y espera "nuevos pasos en esta dirección"

El Gobierno de Italia todavía no cuenta con información sobre el paradero ni la situación procesal de Alberto Trentini, ciudadano italiano encarcelado en Venezuela durante más de un año, de acuerdo con el balance publicado por el diario italiano ‘L’Espresso’. Mientras tanto, la primera ministra Giorgia Meloni ha confirmado la excarcelación de dos coterráneos y expresó su esperanza de que nuevos desarrollos positivos se produzcan tras la asunción de Delcy Rodríguez como presidenta encargada del país sudamericano, según consignó el medio citado.

La liberación de Luigi Gasperin, empresario de 77 años, y Biagio Pilieri, periodista y político de 60 años con doble nacionalidad, fue confirmada este viernes por Meloni mediante un comunicado difundido en sus redes sociales. Ambos habían sido arrestados en 2024 tras participar en manifestaciones opositoras al Ejecutivo de Nicolás Maduro, según informó L’Espresso. La primera ministra italiana declaró: “Sigo de cerca la situación en Venezuela y espero que la presidenta Delcy Rodríguez inicie una nueva era de relaciones constructivas entre Roma y Caracas”. Meloni agradeció expresamente la medida de excarcelación de presos políticos, incluidos los dos italianos, y manifestó su “sincero deseo” de que “este proceso continúe” en el corto plazo.

El cambio de contexto político en Venezuela, con Delcy Rodríguez asumiendo la presidencia tras la detención de Nicolás Maduro a raíz del ataque perpetrado por Estados Unidos el pasado fin de semana, fue destacado por Meloni como una oportunidad para mejorar los vínculos bilaterales. Según detalló L’Espresso, este gesto fue interpretado como un indicio de apertura diplomática por parte de las autoridades venezolanas, gesto que la mandataria italiana destacó en su mensaje oficial.

La situación de Alberto Trentini, en contraste, continúa sin aclararse. Según consignó el citado diario, Trentini ha permanecido privado de libertad durante más de doce meses y, durante ese periodo, solo ha podido recibir dos visitas del embajador de Italia en Caracas. A pesar de los esfuerzos del Gobierno italiano, hasta la fecha no existen detalles públicos sobre los cargos concretos presentados contra él ni sobre eventuales avances en su proceso judicial o posibles gestiones hacia su liberación.

Los recientes acontecimientos han suscitado reacciones dentro de la comunidad italiana y entre organizaciones de derechos humanos, que vigilan la evolución de los casos de ciudadanos extranjeros detenidos por razones políticas en Venezuela. Meloni reiteró en sus declaraciones el compromiso de su administración con la defensa de los derechos de los detenidos y la protección consular de los nacionales italianos en el país caribeño.

De acuerdo con L’Espresso, la liberación de Gasperin y Pilieri se produjo en el contexto de una serie de excarcelaciones de prisioneros a los que las autoridades venezolanas califican como opositores, coincidiendo con la presión internacional y el reciente reacomodo institucional tras la salida forzada de Maduro. La primera ministra valoró la medida como un paso hacia el restablecimiento del diálogo y la colaboración con Caracas, orientando sus expectativas hacia la normalización de las relaciones entre ambos gobiernos.

“La liberación de los presos políticos, incluidos los italianos, es un signo alentador en este nuevo periodo” expresó Meloni en el comunicado al que accedió el medio italiano, al tiempo que instó a que la liberación de los restantes detenidos siga en la agenda prioritaria del Ejecutivo venezolano. Además, subrayó la importancia de mantener abiertos los canales diplomáticos para resolver casos humanitarios y atender la situación de ciudadanos extranjeros que permanecen privados de libertad.

El diario L’Espresso añadió que diferentes sectores en Italia, tanto oficiales como de la sociedad civil, han solicitado explicaciones y garantías sobre el trato recibido por Trentini durante su estadía en prisión venezolana, al igual que sobre los procedimientos judiciales e institucionales futuros. La expectativa del Gobierno italiano se orienta ahora a que, en el marco del nuevo liderazgo en Venezuela, se generen nuevas respuestas sobre ese caso y otros similares.

La toma de posesión de Delcy Rodríguez y la sucesión de eventos tras el arresto de Nicolás Maduro han sido seguidas con detenimiento por las autoridades italianas, que ven en este contexto una oportunidad para avanzar en cuestiones pendientes de la agenda bilateral. En respuesta a la liberación reciente, los canales diplomáticos entre Roma y Caracas se mantienen activos, con gestiones orientadas a la defensa de los intereses de la comunidad italiana residente o temporal en Venezuela, informó L’Espresso.

Sin mayores detalles sobre nuevas posibles excarcelaciones o cambios inmediatos en la situación de otros detenidos, el Ejecutivo italiano reiteró en su comunicado la vigilancia permanente sobre la evolución del entorno político y judicial en Venezuela, puntualizando que toda acción futura seguirá enmarcada en el respeto a los derechos humanos y los compromisos internacionales, según publicó el mencionado diario.