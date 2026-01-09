Agencias

Lucas Boyé (Alavés) no llega al partido contra el Villarreal

Guardar

Vitoria, 9 ene (EFE).- El delantero del Deportivo Alavés Lucas Boyé no llegará a tiempo para medirse este sábado al Villarreal.

El argentino continúa con las secuelas de la rotura de fibras que sufrió en la Copa del Rey ante el Sevilla.

El goleador albiazul, entre algodones toda la semana, no podrá acompañar a sus compañeros en La Cerámica, a pesar de haber jugado en la segunda parte ante el Real Oviedo la pasada jornada.

Lucas Boyé, que anotó el gol del empate, se suma a las ausencias de Denis Suárez, Carlos Protesoni, Facundo Garcés, Moussa Diarra, Mariano Díaz y Nikola Maras. EFE

jd/rh/asc

Temas Relacionados

EFE

Últimas Noticias

Letonia pedirá una reunión del Consejo de Seguridad de ONU por ataque ruso contra Ucrania

Infobae

Polonia llevará el acuerdo UE-Mercosur ante el Tribunal de Justicia de la Unión Europea

Infobae

El rey de España verá a Macron en París y visitará la exposición sobre Luis de Francia

Infobae

Liberados otros cinco presos en Venezuela, lo que eleva el total a 17 en los últimos dos días

Liberados otros cinco presos en

Sánchez celebra la aprobación del acuerdo con Mercosur y aboga por tender "nuevos puentes y alianzas"

La reciente ratificación del pacto entre la UE y el bloque sudamericano impulsa la apertura de mercados, promueve inversiones españolas y fortalece los lazos con América Latina, según destacan fuentes oficiales y cifras recientes del sector económico español

Sánchez celebra la aprobación del