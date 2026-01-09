Lucas Boyé (Alavés) no llega al partido contra el Villarreal

Vitoria, 9 ene (EFE).- El delantero del Deportivo Alavés Lucas Boyé no llegará a tiempo para medirse este sábado al Villarreal.

El argentino continúa con las secuelas de la rotura de fibras que sufrió en la Copa del Rey ante el Sevilla.

El goleador albiazul, entre algodones toda la semana, no podrá acompañar a sus compañeros en La Cerámica, a pesar de haber jugado en la segunda parte ante el Real Oviedo la pasada jornada.

Lucas Boyé, que anotó el gol del empate, se suma a las ausencias de Denis Suárez, Carlos Protesoni, Facundo Garcés, Moussa Diarra, Mariano Díaz y Nikola Maras. EFE

jd/rh/asc