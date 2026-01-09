La ONU pide investigar "con independencia y transparencia" las muertes durante las protestas en Irán

El Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Volker Turk, destacó la necesidad de responder a las preocupaciones de la sociedad iraní mediante un diálogo inclusivo y significativo ajustado al Derecho Internacional, ante el riesgo de que la tensión social aumente. Según informó Europa Press, Turk remarcó que responder a las inquietudes de la población constituye un paso esencial para evitar que la crisis se agrave. El contexto actual en Irán, caracterizado por la depreciación histórica del rial y la disminución del poder adquisitivo de millones de ciudadanos, ha desembocado en jornadas de protestas masivas, en las que, según organizaciones civiles citadas por el medio, se habrían producido más de treinta muertes.

El pronunciamiento de Naciones Unidas se produce tras días de movilizaciones a lo largo de diferentes regiones de Irán, motivadas por la crisis económica y el deterioro de las condiciones de vida. El organismo internacional solicitó la investigación inmediata, independiente y transparente de todas las muertes ocurridas durante esos episodios. A través de un comunicado citado por Europa Press, Turk expresó: “Todas las muertes deben investigarse con prontitud, independencia y transparencia. Los responsables de cualquier violación deben rendir cuentas de conformidad con las normas y estándares internacionales”.

De acuerdo con la información publicada por Europa Press, el Alto Comisionado para los Derechos Humanos manifestó su profundo malestar frente a los reportes de violencia en el contexto de las protestas iraníes. Turk enfatizó que la normativa internacional reconoce y protege el derecho a la protesta pacífica, haciendo hincapié en la importancia de garantizar el respeto a este derecho en cualquier circunstancia. El funcionario detalló que la represión de las manifestaciones ha generado preocupación entre los especialistas en derechos humanos de la ONU y en diferentes organismos civiles.

El medio Europa Press consignó también la inquietud expresada por Turk sobre los cortes de Internet y las restricciones a las comunicaciones registradas en todo Irán durante los últimos días. Para el Alto Comisionado, estas acciones afectan el acceso a la información y obstaculizan tanto la labor de documentación de posibles violaciones a los derechos humanos como la prestación de servicios fundamentales y atención de emergencias. “Estas acciones socavan la libertad de expresión y el acceso a la información, además de afectar la labor de quienes documentan violaciones de Derechos Humanos y el acceso a servicios esenciales y de emergencia”, señaló Turk, según recoge la agencia.

El origen de las protestas, recogido por Europa Press, se encuentra en la depreciación del rial, la moneda local, y la consiguiente disminución del valor real de los ingresos de la sociedad iraní. El impacto combinado de las sanciones económicas impuestas por Estados Unidos, junto con Israel, a raíz de que ambos gobiernos han intensificado sus críticas al programa nuclear iraní, ha incrementado la presión sobre el gobierno de Teherán. Europa Press reportó que estas sanciones incluyeron en junio una serie de bombardeos que provocaron la muerte de más de 1.100 personas.

En cuanto a la reacción de las autoridades iraníes, Europa Press detalló que los representantes oficiales han reconocido la necesidad urgente de abordar las preocupaciones populares, aunque el Alto Comisionado de la ONU insistió en que estas respuestas deben alinearse con los estándares internacionales de derechos humanos. El comunicado completo de Turk, citado por el medio, insistió en que la apertura de canales de diálogo incluyentes resultaría clave para desactivar el riesgo de una escalada mayor y permitirían dar cauce institucional a las demandas de los manifestantes sobre condiciones económicas y libertades civiles.

La cobertura de Europa Press puso de relieve el clima de malestar generalizado y el aumento de las tensiones internas provocado por las limitaciones a las libertades fundamentales, como la protesta, la comunicación y el acceso a información veraz. A la presión social y política se suma la vigilancia internacional sobre la situación de los derechos humanos en Irán y la expectativa de que el gobierno permita el escrutinio independiente de los hechos ocurridos durante las protestas.

El llamado de Volker Turk y el seguimiento de Naciones Unidas fijan la atención de la comunidad internacional sobre la necesidad de esclarecer los hechos y establecer mecanismos de rendición de cuentas, así como de poner fin a las restricciones que afectan la vida pública, el intercambio de información y la labor tanto de los defensores de derechos humanos como de los periodistas sobre el terreno.