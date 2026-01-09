La ONU insta a la moderación y pide evitar una nueva intensificación del conflicto en Alepo (Siria)

El acceso restringido a las principales rutas de Alepo ha afectado considerablemente la labor de las agencias humanitarias, impidiendo que la ayuda llegue con normalidad a la población local tras los recientes enfrentamientos armados. Según informó Europa Press, la Organización de Naciones Unidas advirtió sobre el riesgo de que la situación escale y resaltó la importancia de no permitir que las hostilidades se agraven, en particular debido a los graves efectos que esto pueda tener sobre los habitantes civiles de la región.

En palabras del portavoz del secretario general de la ONU, Stéphane Dujarric, los peligros asociados a una intensificación del conflicto en Alepo generan una preocupación profunda por las posibles consecuencias para la población. Dujarric enfatizó en rueda de prensa que todos los bandos involucrados tienen la obligación de actuar conforme al Derecho Humanitario, lo que implica, entre otras responsabilidades, garantizar la protección de la población y de la infraestructura esencial que posibilita la vida cotidiana en la ciudad. Europa Press detalló que el funcionario también exhortó a las partes a implementar acciones que prevengan la ocurrencia de nuevas víctimas civiles.

De acuerdo con lo publicado por Europa Press, la ONU ha instado expresamente a todas las partes en conflicto a que "demuestren verdadera flexibilidad y buena fe y vuelvan rápidamente a las negociaciones a fin de garantizar la plena aplicación del acuerdo del 10 de marzo". Esta petición llega después de una sucesión de enfrentamientos en barrios situados en el noroeste de Alepo entre facciones armadas asociadas al Gobierno sirio y las Fuerzas Democráticas Sirias (FDS), con múltiples consecuencias negativas para la estabilidad y la seguridad en la ciudad.

El ejército sirio informó el jueves, según recogió Europa Press, que se había iniciado una operación de bombardeos contra posiciones de las FDS en los barrios de Sheij Maqsud y Ashrafiyé. Las autoridades militares sirias señalaron que estos sectores, bajo control kurdo, se habrían transformado en espacios utilizados tanto como centros de mando como para otras funciones militares, lo que motivó la decisión de realizar ataques aéreos en la zona.

La actual situación de inestabilidad y los daños a infraestructuras han limitado la capacidad de movimiento de personal humanitario y han creado grandes obstáculos para la entrega de asistencia básica a la población de Alepo. El medio Europa Press detalló que estas restricciones generan preocupaciones adicionales sobre el bienestar de la población, ya que la falta de acceso puede traducirse en carencias críticas de bienes y servicios esenciales.

Europa Press recogió también las declaraciones del vocero de la ONU, quien recordó que el respeto a las normas del Derecho Humanitario Internacional resulta fundamental en contextos de conflicto, particularmente cuando las acciones militares están teniendo lugar en áreas densamente pobladas. La protección de civiles y la infraestructura civil debe prevalecer en toda circunstancia, según las directrices de Naciones Unidas.

Entre las recomendaciones planteadas por la ONU, se hace hincapié en la importancia de que los actores implicados retomen cuanto antes las negociaciones, en la búsqueda de una solución que permita aplicar cabalmente los acuerdos previos y evitar un mayor deterioro de la situación en el terreno. Según consignó Europa Press, la esperanza es que la voluntad de diálogo y la disposición para encontrar salidas pacíficas prime sobre las acciones militares.

Los recientes acontecimientos en Alepo reflejan la complejidad y las tensiones que persisten en la región. La coordinación y cooperación entre las partes enfrentadas resulta decisiva para minimizar los daños a la población civil y para que la ayuda internacional pueda seguir llegando. Disminuir los riesgos y garantizar el bienestar de los civiles depende, según las fuentes consultadas por Europa Press, de una reducción efectiva de la violencia y del respeto a los principios humanitarios.