La Junta exige al Gobierno que cumpla con las cláusulas espejo en el acuerdo UE-Mercosur para el campo andaluz

El consejero de Agricultura, Pesca, Agua y Desarrollo Rural de la Junta de Andalucía, Ramón Fernández-Pacheco, resaltó la importancia de analizar detenidamente los términos del acuerdo comercial entre la Unión Europea y Mercosur antes de avalar su aplicación en el sector agrícola regional. Aludió a la existencia de datos aún desconocidos y consideró esencial revisar exhaustivamente el contenido del pacto, según informó el medio. Esta postura encabeza la exigencia lanzada el viernes al Gobierno central para asegurar que el convenio respete las llamadas cláusulas espejo y las condiciones de reciprocidad, tal como lo consignó la prensa local.

De acuerdo con lo publicado, Fernández-Pacheco manifestó en Almería que resulta imprescindible que el pacto entre la UE y el bloque sudamericano contemple medidas que impidan la entrada de productos tratados con sustancias prohibidas para los productores europeos. El funcionario subrayó que la administración andaluza no se opone a la libre competencia en mercados globales. "Nosotros no tenemos miedo a competir con nadie, siempre que lo hagamos en igualdad de condiciones", expresó el responsable andaluz ante preguntas de los medios de comunicación. Añadió que Andalucía apoya los tratados de libre comercio "siempre que Mercosur garantice que Europa no importará productos tratados de manera que aquí está prohibida para los productores andaluces".

El medio detalló que la exigencia central de la Consejería andaluza pasa por la aplicación estricta de las denominadas cláusulas espejo, que establecen la obligatoriedad de que los alimentos importados cumplan las mismas normas fitosanitarias y de calidad que los exigidos a los productores europeos. También reclamó el cumplimiento de las cláusulas de salvaguardia por parte del Gobierno español, para que se permita cerrar la frontera de la Unión Europea si se llegaran a detectar productos procedentes de Mercosur tratados con fitosanitarios, hormonas u otras sustancias no autorizadas en la UE. Según el medio, Fernández-Pacheco insistió en la protección de los intereses locales y en la necesidad de blindar la competitividad del campo andaluz frente a eventuales prácticas agrícolas no permitidas en territorio europeo.

El consejero remarcó que Andalucía posee una economía agraria fuertemente exportadora y que su prioridad consiste en mantener su capacidad de acceso a nuevos mercados bajo condiciones justas y equivalentes para todos los actores. De acuerdo a sus declaraciones, la región está dispuesta a respaldar el acuerdo comercial con Mercosur en la medida en que se garantice la igualdad normativa y de controles, con el objetivo de evitar desventajas competitivas para los productores locales.

A lo largo del encuentro con la prensa, Fernández-Pacheco reiteró la demanda de mantener la cautela y la vigilancia ante los próximos pasos de la negociación, insistiendo en la necesidad de revisar la “letra pequeña” del acuerdo antes de que este se plasme y entre en vigor. La Junta de Andalucía reclama de forma expresa que el Gobierno central vele por la defensa y el cumplimiento íntegro de las normativas europeas, para mantener la protección de los productos andaluces ante la entrada eventual de alimentos tratados bajo estándares diferentes a los permitidos en la Unión Europea.