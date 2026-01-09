La centrocampista brasileña Ana Vitória deja el Atlético de Madrid y ficha por el Corinthians

La marcha de Ana Vitória representa la segunda baja en el centro del campo del Atlético de Madrid en apenas dos días, luego de la transferencia de la venezolana Gaby García al América de México. Así, el club rojiblanco experimenta una reconfiguración en su plantilla, según informó el propio Atlético de Madrid a través de un comunicado oficial este viernes, en el que añade que la centrocampista brasileña emprende una nueva etapa en el Corinthians tras disputar más de medio centenar de partidos con la camiseta rojiblanca.

De acuerdo con la información publicada por el Atlético de Madrid, Ana Vitória participó en 56 encuentros oficiales desde su incorporación en enero de 2022, sumando actuaciones en Liga F —con 41 partidos—, así como en la Liga de Campeones Femenina, la Copa de la Reina y la Supercopa de España. El club detalló que la futbolista se incorporó a su disciplina procedente del Paris Saint-Germain, y recalca su papel en las dos temporadas, agradeciendo públicamente su dedicación sobre el terreno de juego. “Desde el club le agradecemos su esfuerzo y trabajo durante estas temporadas y le deseamos mucha suerte en su nuevo reto profesional”, señaló la directiva del Atlético en el citado comunicado.

Tal como consignó el equipo madrileño, el traspaso de Ana Vitória se ha producido tras alcanzar un acuerdo entre el Atlético de Madrid y el Corinthians, conjunto brasileño que recibirá a la internacional sudamericana en sus filas para la siguiente etapa de su carrera. La salida de la mediocampista se enmarca en un proceso de reconstrucción de la plantilla, que ha cambiado notablemente el perfil de su línea central en poco tiempo. “La internacional brasileña, que llegaba a nuestro club en enero de 2022 procedente del PSG, deja de ser rojiblanca tras casi dos años en nuestra entidad”, puntualizó el club.

En la distribución de minutos sobre el césped, Ana Vitória jugó la mayor parte de sus partidos en la competición doméstica —Liga F—, intervino también siete veces tanto en la Liga de Campeones Femenina como en la Copa de la Reina, y sumó una aparición en la Supercopa de España. Esta cifra destaca su rol como una pieza recurrente para el cuadro técnico durante su estancia en Madrid.

En cuanto a los movimientos de mercado recientes, la pérdida de Ana Vitória se suma a la transferencia de la venezolana Gaby García, confirmando la tendencia de reorganización en la zona de creación del equipo. El América mexicano fue el destino de García, mientras que la dirección deportiva del Atlético ya ha incorporado a la costarricense Priscilla Chinchilla, con el objetivo de fortalecer la posición y mantener la competitividad del plantel.

El paso de Ana Vitória por el fútbol español abarcó etapas tanto en la liga nacional como en torneos internacionales y copas de relevancia, consolidando su figura en la estructura rojiblanca hasta este acuerdo alcanzado con el club paulista. El medio Atlético de Madrid enfatizó la importancia del aporte de la jugadora a lo largo de su ciclo en la capital española, marcando oficialmente el fin de una fase y el inicio de una nueva para la deportista brasileña.