Kiko Rivera, las imágenes de su complicidad y su cordial abrazo con el nuevo novio de Irene Rosales, Guillermo

Guillermo, la actual pareja de Irene Rosales, respondió entre risas a las preguntas de la prensa tras compartir un saludo cordial con Kiko Rivera, señalando que "me río porque es Navidad, época de reírse, todo muy bien, de categoría". Según publicó Diez Minutos, este gesto de amabilidad durante el encuentro evidencia una etapa de entendimiento y respeto entre los tres protagonistas, marcando una nueva dinámica en sus relaciones personales luego de la separación de Irene y Kiko en agosto pasado.

El medio Diez Minutos detalló que la reunión tuvo lugar en el marco de la celebración del décimo cumpleaños de Ana, la hija mayor de Kiko Rivera e Irene Rosales. El evento, realizado en un parque de bolas en las afueras de Sevilla, reunió por primera vez ante las cámaras al Dj, a su exesposa y al nuevo novio de esta, Guillermo, empresario del sector de césped artificial. Las imágenes difundidas muestran a Kiko y Guillermo manteniendo una conversación relajada, intercambio que concluyó con un abrazo amistoso frente a la atenta mirada de Irene.

Diez Minutos consignó que, pese a la atención mediática del momento, la interacción se desarrolló en un ambiente distendido. Tanto Kiko Rivera como Guillermo se mostraron sonrientes y mantuvieron una actitud positiva durante el reencuentro. A diferencia de otros eventos familiares, en esta ocasión no asistió Lola García, la pareja actual de Kiko Rivera, quien por esas fechas aún no había hecho pública su relación con el Dj.

El encuentro de cumpleaños también puso de manifiesto la buena sintonía que prevalece actualmente entre Kiko Rivera e Irene Rosales tras su separación. El Dj saludó de forma afectuosa a Irene, dándole dos besos antes de marcharse en compañía de sus hijas Ana y Carlota. Esta cordialidad fue destacada nuevamente por Diez Minutos, que retrató el momento como una muestra del empeño de ambos por mantener una relación amistosa en beneficio de sus hijas.

El reportaje de Diez Minutos recordó que la transición hacia esta etapa de cordialidad quedó patente poco después de la ruptura del matrimonio, acontecida en agosto tras más de una década de relación y dos hijas en común. Días posteriores a la reunión en el parque de bolas, Kiko Rivera reveló que se encontraba ilusionado en una nueva relación sentimental con Lola García, bailarina con la que está consolidando una nueva historia personal.

La buena disposición mostrada tanto por Kiko Rivera como por Guillermo en este primer encuentro público ha sido interpretada por los medios como un indicio de convivencia armónica dentro del entorno familiar extendido. Según Diez Minutos, la actitud amistosa entre el Dj y el empresario representa para Irene Rosales una oportunidad para transitar con normalidad una nueva etapa personal, contando con el respeto y la colaboración de su expareja.

El reportaje incluyó el testimonio de Guillermo sobre la atención mediática que generó el saludo con Kiko, en el que reiteró su intención de restar dramatismo a la situación. Su respuesta a la pregunta sobre si mantenía una buena relación con el exmarido de Irene fue: "Me río porque es Navidad, época de reírse, todo muy bien, de categoría". El medio subrayó que esta reacción reflejaba la naturalidad y el ambiente festivo presentes en la cita.

De acuerdo con Diez Minutos, la ausencia de la nueva pareja de Kiko Rivera en el evento se debió a que aún no se había anunciado oficialmente la relación, aunque ya se consolidaba en la intimidad. La coincidencia de los tres protagonistas en el cumpleaños de Ana significó la primera ocasión en la que los medios pudieron captar su interacción en un espacio compartido, sin incidentes y con muestras de cordialidad tanto hacia las hijas como entre los adultos presentes.

El medio también recordó que, tras su separación, tanto Irene Rosales como Kiko Rivera manifestaron públicamente su intención de priorizar el bienestar y la estabilidad de sus hijas en común, propósito que ahora se materializa en reuniones de este tipo. Según Diez Minutos, la evolución positiva del vínculo entre los adultos forma parte de un esfuerzo por mantener un entorno familiar donde prime el respeto mutuo.

En el cierre de su cobertura, Diez Minutos sugirió que el encuentro podría marcar el inicio de una etapa más tranquila para la familia, donde las diferencias personales hayan quedado atrás, dando paso a una convivencia basada en la cordialidad y el entendimiento.