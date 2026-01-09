José Ramón de la Morena será premiado por la APDM por una vida dedicada a la radio deportiva

La entrega del premio a la Trayectoria Profesional en Radio en el décimo aniversario de los Premios APDM se vincula de manera especial este año al cumplirse también el centenario de la radio como medio de comunicación de masas en España. Según informó la Asociación de la Prensa Deportiva de Madrid (APDM), este reconocimiento se otorga a José Ramón de la Morena por un recorrido profesional que, a juicio de la entidad, ha dejado una huella permanente en la historia del periodismo deportivo nacional. El acto de entrega tendrá lugar el 26 de enero de 2025 a las 20:00 horas en el El Beatriz Madrid Auditorio, como parte de una ceremonia que celebra tanto una década de estos galardones como los cien años del inicio de la radio como plataforma masiva de información y entretenimiento en el país.

De acuerdo con la información publicada por el medio organizador, la APDM, la carrera de José Ramón de la Morena Pozuelo se ha distinguido por su vinculación ininterrumpida con la radio deportiva. Nacido el 21 de noviembre de 1956 en Brunete, municipio de la Comunidad de Madrid, cursó estudios en Ciencias de la Información en la Universidad Complutense de Madrid antes de incorporarse a los medios. Su trayectoria comenzó en Radio Intercontinental, para luego sumarse en abril de 1981 a la redacción de deportes de la Cadena SER, medio en el que permaneció durante treinta y cinco años.

Durante ese extenso periodo, tal como destacó la APDM, De la Morena cubrió los principales acontecimientos del deporte español e internacional, consolidando una reputación que le permitió convertirse en una de las voces identificables para los oyentes y una referencia del sector. Uno de los hitos más notables de su carrera fue la creación en 1989 del programa nocturno ‘El Larguero’. Según consignó el medio organizador de los premios, la primera emisión del programa se realizó el 4 de septiembre de ese año, con De la Morena como director y conductor. ‘El Larguero’ se mantuvo bajo su liderazgo durante veintisiete temporadas, hasta el 30 de junio de 2016, y se consolidó como el espacio deportivo nocturno de mayor audiencia. Entre el 15 de abril de 1995 y el 11 de noviembre de 2016, el programa ocupó el primer puesto en los índices de audiencia de manera ininterrumpida durante veintidós años, un registro que, según reportó la APDM, no tiene precedentes en la historia de la radio española.

La etapa en la Cadena SER finalizó en junio de 2016. Pocos meses después, el 4 de septiembre de ese mismo año, De la Morena inició una nueva fase en Onda Cero al frente de ‘El Transistor’. Este programa, presentado y dirigido por él hasta el 30 de junio de 2021, mantuvo el sello distintivo de su trabajo: exigencia en la información, análisis detallado y confianza como valor periodístico. El último programa, emitido el lunes 29 de junio de 2021, cerró una etapa de más de cuatro décadas de presencia continua en la radio deportiva española.

El medio APDM detalló que, además de sus labores en antena, el periodista madrileño ha contribuido a la literatura deportiva con obras que recopilan experiencias, entrevistas y reflexiones derivadas de su actividad profesional. Entre estos títulos figuran ‘Los silencios de El Larguero’ y ‘Aquí, unos amigos’, en los que se recogen conversaciones con figuras del deporte y la comunicación, ampliando el testimonio sobre la evolución del periodismo deportivo en las últimas décadas.

A lo largo de los años, la labor de José Ramón de la Morena ha recibido distintos reconocimientos. Entre los premios individuales destacan el Premio Larra, dos Micrófonos de Oro, tres Premios Ondas, el Premio Internacional de Periodismo y, en 1996, el Premio de la Liga de Fútbol Profesional, este último otorgado por votación del público aficionado, según recopiló la APDM en su comunicado.

La APDM consideró que el legado profesional de De la Morena queda vinculado no solo a sus logros en los medios y la audiencia acumulada, sino también a la influencia que ejerció en la forma de tratar la información deportiva en la radio. Los galardones de la edición 2025, subrayó el medio organizador, aspiran a reflejar el impacto de figuras como la de De la Morena en la historia reciente del deporte español y en la consolidación de la radio como medio de referencia nacional.