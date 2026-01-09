Hjulmand (Leverkusen) asegura que sus declaraciones sobre Groenlandia "no tienen nada que ver con la política"

En su mensaje reciente, Kasper Hjulmand, actual entrenador del Bayer Leverkusen, incluyó palabras de apoyo hacia el pueblo de Groenlandia desde un enfoque personal. El técnico danés precisó que su mensaje, difundido esta semana a través de LinkedIn, debía interpretarse fuera del contexto político y centrarse en valores y derechos universales. Esta aclaración sucedió tras las interpretaciones mediáticas y en redes sociales que vincularon su publicación con las políticas exteriores de Estados Unidos sobre la isla. Hjulmand argumentó que sus declaraciones buscan resaltar principios de humanidad y empatía, desmarcándose de cualquier intención política o crítica concreta a mandatarios extranjeros, según informó el medio.

El martes anterior, Hjulmand publicó una reflexión en LinkedIn que suscitó debate debido a la referencia indirecta que algunos usuarios y medios observaron hacia el presidente estadounidense Donald Trump. El entrenador expresó en la mencionada red social: "En un mundo loco y en rápida evolución, los enemigos de algunos líderes mundiales son el conocimiento, las estructuras internacionales, el diálogo y el respeto por las diferencias culturales. Para personas como ellos, el mundo es para los depredadores. Pero hay otra manera. Espero más humanidad, empatía y amor. Más conocimiento y comprensión. Más escucha. Mis pensamientos están con el hermoso pueblo groenlandés". Esta declaración coincidió con la reactualización en la agenda pública del antiguo interés de Trump por Groenlandia, motivando especulaciones acerca de si existía una crítica velada a la administración estadounidense.

De acuerdo con lo publicado, la preocupación sobre la situación de Groenlandia se intensificó luego de los comentarios estratégicos y el deseo, enunciado en diversas ocasiones por Trump, de adquirir la isla, territorio autónomo bajo la soberanía del Reino de Dinamarca. Además, el clima internacional experimentó mayor tensión tras la intervención de Estados Unidos en la crisis venezolana, lo que derivó en miedo acerca de la posible materialización de amenazas relativas a Groenlandia, según consignó el medio.

Hjulmand, de nacionalidad danesa, mantiene vínculos personales con Groenlandia a través de su pareja, Maliina Abelsen, política que pasó su infancia en esa región. Interrogado por periodistas en Leverkusen, en la previa al encuentro de la Bundesliga ante el VfB Stuttgart, Hjulmand sostuvo que su mensaje no pretendía abordar coyunturas internas ni externas relacionadas con la política tradicional. Según informó el medio, el técnico aclaró: "Para que quede claro, esto no tiene nada que ver con la política. Nunca he sido político y esto no tiene nada que ver con la izquierda o la derecha. Ya sea como entrenador, profesor o médico, quiero hacer del mundo un lugar mejor para las generaciones futuras", reafirmando su postura de neutralidad.

El medio detalló que el exseleccionador nacional danés definió su argumento con énfasis en la defensa de los derechos humanos y las cuestiones esenciales de la convivencia global. Su intervención pública buscó tanto apartarse de la discusión geopolítica como subrayar la posibilidad de un enfoque alternativo basado en la comprensión y el respeto entre culturas.

Durante los últimos días, los comentarios de Hjulmand adquirieron relevancia dada la sensibilidad que rodea los debates sobre la soberanía de Groenlandia e implicaron reacciones de sectores que interpretaron la publicación como una manifestación política, lo cual el entrenador desestimó enfáticamente en repetidas ocasiones cuando dialogó con la prensa, según reportó el medio.