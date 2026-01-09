Agencias

Feijóo dice estar tranquilo antes de declarar ante la jueza de la dana: "A cumplir con mi deber. Si me llaman, acudo"

El presidente del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo, ha asegurado este viernes, antes de declarar por videoconferencia como testigo en la causa de la dana que instruye una jueza de Catarroja (Valencia), que está "absolutamente" tranquilo. Según ha añadido, si le citan, él cumple con su deber.

"A cumplir con mi deber. Si me llaman acudo", ha afirmado Feijóo a su llegada a su despacho del Congreso de los Diputados poco antes de las 9 horas de esta mañana. Su declaración como testigo está prevista a las 9.30 horas. Al ser preguntado si está tranquilo, el líder del PP ha respondido: "Absolutamente".

MENSAJES CON MAZÓN

En su declaración como testigo, Feijóo deberá explicar los mensajes que se mandó con el expresidente de la Generalitat Valenciana Carlos Mazón el día de la riada, catástrofe que ha dejado 230 víctimas mortales en la provincia.

La magistrada ha citado a Feijóo en calidad de testigo tras pedirlo la Asociación de Víctimas Mortales Dana 29-0, que ejerce la acusación particular en el procedimiento. La jueza justificó su decisión en que Feijóo podría "dar razón de los comentarios" que Mazón pudo "haber hecho" el 29O "a raíz de las conversaciones" con la entonces consellera de Justicia e Interior, Salomé Pradas, investigada en estas diligencias previas, "sobre la información que iba recibiendo".

Tras su citación, el líder 'popular' reclamó comparecer por videoconferencia sin necesidad de desplazarse hasta Catarroja, algo a lo que accedió la magistrada, puesto que la ley contempla la posibilidad de que diputados y senadores declaren desde su despacho oficial.

