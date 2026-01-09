El Rey defiende que no se puede permitir "ni con la palabra ni con el silencio" la conculcación de Derecho Internacional

Felipe VI hizo referencia a la reciente excarcelación de cinco ciudadanos españoles y de otros extranjeros detenidos en Venezuela, acto realizado por el nuevo gobierno encabezado por Delcy Rodríguez. El rey consideró esta medida un avance en el marco de los últimos acontecimientos políticos que atraviesa el país sudamericano, al tiempo que destacó la necesidad de que Venezuela recupere plenamente sus libertades tras la reciente captura de Nicolás Maduro, según consignó la prensa española.

Durante la clausura de la Conferencia de Embajadores en el Ministerio de Exteriores, Felipe VI incluyó una reflexión dedicada al proceso político venezolano, detalló la misma fuente. En su discurso, el monarca remarcó la importancia de que esta etapa se traduzca en una transición democrática real, pacífica, inclusiva y respetuosa de la voluntad de la población venezolana. En palabras del jefe del Estado, resulta indispensable que los venezolanos sean los únicos protagonistas en la definición de su futuro, reiterando el compromiso de España de acompañar, en la medida de sus posibilidades, este proceso, informó el medio.

En relación al contexto internacional, Felipe VI alertó sobre los riesgos de retroceder en materia de derechos y normas globales. Según publicó la prensa española, el rey fue enfático al afirmar que "no se puede permitir ni con la palabra ni con el silencio la conculcación sistemática del Derecho Internacional", e identificó una tendencia frecuente en la actualidad hacia la vulneración de las normas internacionales por parte de ciertos actores estatales. El monarca señaló que se trata de un retroceso de más de un siglo, hacia un periodo sin regulación normativa, agravado por las capacidades tecnológicas y los riesgos que estas plantean para el futuro.

El rey también subrayó la responsabilidad especial de las democracias, que históricamente han liderado la construcción del marco legal internacional, al momento de proteger el sistema de normas frente al peligro que representa el uso ilimitado de la fuerza y la defensa de intereses incompatibles. Felipe VI sostuvo que, a pesar de sus imperfecciones, un sistema internacional basado en el derecho, abierto a la cooperación y el diálogo, representa una vía más cercana hacia la paz, la estabilidad y el desarrollo global que cualquier modelo alternativo.

Sobre la situación de Venezuela, el monarca reiteró los lazos históricos y afectivos entre España y el pueblo venezolano, mencionando que tales vínculos refuerzan la aspiración a contribuir –en la medida de lo posible– para que en el país sudamericano se materialice con garantías una transición democrática y pacífica, respetuosa de la soberanía nacional y de la voluntad libre de los venezolanos, reportó el medio.

Al referirse a la liberación de los españoles detenidos, Felipe VI celebró el gesto de las nuevas autoridades y lo calificó, en sintonía con la posición del Gobierno español, como un paso necesario en el camino de restaurar las libertades en Venezuela, señaló la prensa española. El monarca resaltó que este avance coincide con el objetivo de una transición política que responda a las expectativas del pueblo venezolano y que sirva como ejemplo de respeto a los principios internacionales reconocidos.

Finalmente, Felipe VI insistió en que la comunidad internacional no puede permanecer indiferente ante la vulneración sistemática del Derecho Internacional y llamó a reafirmar el compromiso con su defensa tanto a nivel diplomático como en foros multilaterales. Según detalló el medio español, su intervención cerró el encuentro de embajadores con un recordatorio sobre la importancia de salvaguardar, de manera activa, la arquitectura normativa global y brindar respaldo a situaciones donde se busca superar crisis institucionales y sociales a través de vías pacíficas y legales.