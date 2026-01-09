El presidente de Gabón encarga al Gobierno un referéndum sobre la pena de muerte, abolida en 2010

El presidente de Gabón, Brice Oligui Nguema, ha anunciado su intención de convocar un referéndum sobre la reinstauración de la pena de muerte, abolida en 2010.

El mandatario gabonés ha encargado al Gobierno que organice una consulta nacional sobre la pena capital en un discurso recogido por la agencia de noticias estatal AGP en el que ha incidido que "esta discusión debe ser liderada por el pueblo que (le) eligió".

En su comparecencia, ha defendido la celebración de la consulta, si bien no han trascendido posibles fechas para su convocatoria, y ha aseverado que los autores de delitos violentos no quedarán impunes.

De acuerdo a las informaciones de la agencia gabonesa, el anuncio del dirigente responde a las preocupaciones planteadas por Guy Bertrand Mapangou, presidente del Consejo Económico, Social, Ambiental y Cultural (CESEC), en relación con los crímenes violentos que azotan al país.

Mapangou, que ha atendido la comparecencia del presidente, ha señalado en declaraciones recogidas por el diario 'Gabon Review' que "ciertamente, nuestro país es abolicionista por ley", pero ha matizado que "Gabón debe mantener su soberanía e independencia cuando la integridad física y moral de sus niños sea violada, brutalizada o amenazada".

El Gobierno de Gabón abolió la pena de muerte en febrero de 2010, si bien tres años antes ya se habían eliminado del código penal los artículos que establecían la ejecución de condenados por delitos graves.