El Gobierno sirio anuncia un alto el fuego en tres barrios de Alepo tras días de combates con milicias kurdas

El operativo de evacuación anunciado por el Gobierno sirio implica que tanto el Ejército como las fuerzas de seguridad internas escolten a los combatientes kurdos que acepten abandonar los barrios de Alepo señalados, garantizando su traslado hasta zonas del noreste de Siria bajo condiciones seguras y permitiendo que solo lleven armas ligeras en su salida. Esta planificación, detallada por la agencia estatal SANA, tiene como objetivo reducir el riesgo de nuevos enfrentamientos armados en áreas residenciales y facilitar la protección de la población civil, que se ha visto directamente afectada por los combates recientes, según informó Europa Press.

El Ministerio de Defensa de Siria comunicó la entrada en vigor de un alto el fuego a partir de las 3:00 horas locales (1:00 en la España peninsular y Baleares) en los barrios de Sheij Maqsud, Ashrafiyé y Bani Zeid, en la ciudad de Alepo. La medida surge después de varios días de enfrentamientos entre el Ejército sirio y las Fuerzas Democráticas Sirias (FDS), una alianza liderada principalmente por milicias kurdas. El mismo ministerio indicó que la decisión responde a la preocupación por la seguridad de la población civil en esa parte del noroeste del país, además de buscar evitar una escalada militar en zonas residenciales. Según reportó Europa Press, el Gobierno sirio estableció un plazo para que los combatientes kurdos evacuen estos barrios antes de las 9:00 horas locales (7:00 en España peninsular y Baleares), permitiendo que porten únicamente armas ligeras.

En el comunicado divulgado a través de la agencia SANA, el Ministerio de Defensa subrayó la necesidad del cumplimiento estricto de los plazos establecidos para minimizar riesgos tanto para la población civil como para los propios combatientes que decidan abandonar el área. La nota oficial anuncia que el Gobierno sirio se compromete a la escolta y protección de quienes evacúen los barrios acordados. El operativo contará además con la participación de las fuerzas de seguridad internas responsables del mantenimiento del orden en las principales ciudades del país.

Europa Press consignó que la justificación del Gobierno sirio se centra en restaurar la autoridad legal y las instituciones gubernamentales sobre estos barrios, tras el conflicto con las milicias, y en permitir el retorno seguro de los habitantes desplazados por la violencia, asegurando condiciones adecuadas para que retomen sus actividades habituales. La nota difundida oficialmente destaca la intención de crear un entorno estable y seguro que favorezca la normalización de la vida en esas zonas de Alepo.

En respuesta a los recientes episodios de violencia, el jueves previo al decreto de esta tregua, el Ejército sirio confirmó el inicio de una ofensiva de bombardeos dirigida contra posiciones consideradas estratégicas de las FDS en Sheij Maqsud y Ashrafiyé. Las fuerzas kurdas denunciaron, según Europa Press, al menos doce muertos y más de sesenta heridos a consecuencia de estos ataques atribuidos por ellas al Gobierno de Damasco. El Ejército, en su declaración oficial, identificó estos sectores bajo control kurdo como cuarteles generales y puestos militares, además de centros de operaciones armadas. Sostuvo que el objetivo de la campaña militar consistía en neutralizar las capacidades tácticas de las FDS y restablecer el control estatal sobre áreas consideradas como "objetivos militares legítimos".

En paralelo a las acciones militares, el Gobierno sirio habilitó corredores humanitarios destinados a facilitar la evacuación de civiles que permanecían en las zonas en disputa. Esta decisión se produjo en un contexto de crecientes tensiones entre Damasco y las milicias kurdas debido a la falta de consenso sobre la integración de las FDS en las fuerzas del sistema estatal sirio y al debate sobre el futuro papel de las autoridades kurdas con algún grado de autonomía tras la caída del régimen de Bashar al Assad en diciembre de 2024. Europa Press reportó que el estancamiento de las negociaciones alimentó la reciente escalada que condujo a los enfrentamientos y al desplazamiento de civiles.

El balance de las hostilidades en estos barrios ha generado preocupación tanto entre las autoridades como en la sociedad civil, motivando la intervención internacional y el monitoreo de diversas organizaciones humanitarias. El despliegue de fuerzas de seguridad interna y militar para la evacuación de los combatientes responde, según las fuentes oficiales citadas por Europa Press, a la necesidad de evitar enfrentamientos adicionales y de disminuir el impacto del conflicto sobre la vida cotidiana de los residentes de Alepo, una ciudad estratégicamente importante para ambos actores.

La declaración del Ministerio de Defensa hizo explícito el llamado a que los combatientes armados kurdos respeten la tregua y colaboren en el proceso de desescalada. El comunicado también recalcó que el éxito del operativo depende de la cooperación de todas las partes, enfatizando que el Ejército garantizará el traslado seguro de las personas que acepten la retirada antes del plazo fijado.

La intervención ocurre luego de que las FDS consolidaran su control sobre varios barrios de Alepo, utilizando las áreas urbanas como bases logísticas y operativas, según la versión difundida por el Gobierno sirio. Las autoridades militares afirman que la presencia armada en dichos barrios ha dificultado la gestión de la seguridad local, complicando el acceso a servicios básicos y generando nuevas olas de desplazamiento interno, en medio de una situación política que se mantiene sin resolución.

Europa Press detalló que este episodio se inserta en un ambiente de alta tensión vinculado al futuro político de la zona, ante la ausencia de un acuerdo claro sobre el estatus de las fuerzas kurdas y la reorganización territorial resultante tras los recientes cambios en la cúpula de poder en Siria. La tregua tiene como principal finalidad frenar el ciclo de violencia, restaurar la circulación en espacios urbanos y promover el retorno de los desplazados, aspectos mencionados repetidamente en los comunicados oficiales del Gobierno sirio y en los reportes de la agencia SANA.

El despliegue de fuerzas conjuntas y la apertura de corredores humanitarios reflejan la estrategia gubernamental de controlar la salida de combatientes y buscar una solución a corto plazo para evitar un agravamiento del conflicto en la ciudad, subrayó Europa Press. Las autoridades mantienen la vigilancia sobre el cumplimiento del acuerdo y sobre la seguridad de las rutas de evacuación, mientras la comunidad internacional monitorea las consecuencias del alto el fuego y su impacto en las dinámicas militares y humanitarias de la región.