El Gobierno dice que Feijóo ha reconocido ante la jueza de la dana que el PP hizo "lo de siempre": "Mentir"

Durante su comparecencia telemática como testigo ante la jueza que investiga la gestión de la dana, Alberto Núñez Feijóo, presidente del Partido Popular, precisó que no tuvo conocimiento de la riada hasta aproximadamente las 20:00 horas y que no recibió información en “tiempo real” por parte del entonces presidente valenciano, Carlos Mazón, el día de los hechos. Según fuentes jurídicas citadas por Europa Press, Feijóo explicó que la referencia a una comunicación en tiempo real ocurría en los días siguientes, específicamente martes y miércoles, pero no el lunes 29 de octubre, como mencionó previamente por “error”. La noticia principal gira en torno a que miembros del Gobierno sostienen que el líder del Partido Popular ha modificado su versión de los hechos e incluso asumido, según sus palabras, que su partido recurrió a su práctica habitual: “Mentir”.

Tal como detalló Europa Press, el ministro para la Transformación Digital y de la Función Pública, Óscar López, se pronunció a través de un mensaje en 'X'. En dicho mensaje, López afirmó que Feijóo “ha reconocido en su declaración ante la jueza” que su organización actuó como “lo de siempre”: “Mentir”. Asimismo, López apuntó que el dirigente del PP rectificó al declarar que no había recibido información por parte de Mazón el día de los acontecimientos.

El ministro de Transportes y Movilidad Sostenible, Óscar Puente, coincidió en esa valoración. También en la red social ‘X’, Puente recordó que en ocasiones anteriores Feijóo había expresado públicamente que si alguna vez mentía, debería ser apartado del cargo. Puente añadió: “Solo recuerdo que dijo que si mentía que le echasen. Yo no quiero que suceda, porque con este zote perderán las próximas elecciones, pero ahí lo dejo”. Europa Press consignó que estas afirmaciones se suman a la crítica gubernamental sobre las declaraciones de Feijóo ante la magistrada.

Feijóo brindó su testimonio desde el Congreso de los Diputados por videoconferencia. Según fuentes jurídicas recogidas por Europa Press, durante su declaración ante la jueza matizó las versiones previas que había ofrecido públicamente acerca de su conocimiento y de las comunicaciones relacionadas con las riadas. Declaró que, a diferencia de lo que adelantó inicialmente, su contacto con Mazón no incluyó información en tiempo real durante la jornada crítica del lunes. Señaló que sus palabras se referían a los días siguientes y atribuyó su declaración anterior a un “error”.

Distintas voces del Ejecutivo, según explicó Europa Press, aluden a esta rectificación como una constatación más de lo que consideran una estrategia reiterada del Partido Popular para tergiversar o manipular datos de interés público. En los mensajes difundidos en redes sociales tanto por el ministro López como por Puente se recalca la idea de que las versiones manejadas previamente por Feijóo no se ajustaron a los hechos y que la rectificación ante la jueza tendría implicaciones tanto políticas como mediáticas.

El proceso judicial investiga la gestión institucional durante los episodios de la dana y examina las comunicaciones y coordinaciones realizadas entre los responsables públicos. La declaración de Feijóo ante la magistrada forma parte de las diligencias solicitadas para esclarecer las responsabilidades y ofrecer un marco claro sobre la actuación de las instituciones implicadas en la respuesta a las inundaciones.

La cobertura de Europa Press resalta cómo el matiz introducido por Feijóo en sede judicial reabre el debate sobre la transparencia y la exactitud de la información comunicada por parte de los responsables políticos tanto en tiempo real como después de los hechos. Integrantes del Gobierno han situado esta situación como muestra de las dificultades del Partido Popular para sostener sus argumentaciones previas cuando comparece ante instancias judiciales.

Según informaciones del mismo medio, la investigación todavía permanece abierta y se espera que las aclaraciones y testimonios recabados permitan dilucidar con mayor precisión el flujo informativo entre las autoridades durante el episodio de la dana. La respuesta política a las declaraciones de Feijóo, a su vez, se inscribe en un contexto de polarización parlamentaria y de seguimiento mediático sobre la labor institucional durante catástrofes naturales.