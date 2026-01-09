EEUU celebra la "pausa vital" anunciada por Siria en tres barrios de Alepo tras los combates con las FDS

El Gobierno de Estados Unidos ha celebrado el alto el fuego temporal anunciado este viernes por el Gobierno sirio en tres barrios de la ciudad de Alepo, en el noroeste del país, y ha asegurado que está trabajando para extender esta tregua con las Fuerzas Democráticas Sirias (FDS), si bien la milicia kurdo-árabe no ha hecho hasta el momento declaraciones al respecto.

"Estados Unidos acoge con gran satisfacción el alto el fuego temporal alcanzado anoche en los barrios de Ashrafiyé y Sheij Maqsud, en Alepo, y expresa su profunda gratitud a todas las partes -el Gobierno sirio, las FDS, las autoridades locales y los líderes comunitarios- por la moderación y la buena voluntad que han hecho posible esta pausa vital", ha señalado el enviado especial de la Administración de Donald Trump a Siria, Thomas Barrak, en su cuenta de la red social X.

El también embajador estadounidense en Turquía ha manifestado su "esperanza de que este fin de semana traiga una calma más duradera y un diálogo más profundo" entre las autoridades del norte y este de Siria y el Gobierno de Damasco. "En tiempos de crisis, a menudo surge una nueva claridad. Esta tregua inicia la labor vital de guiar a las diversas vías de Siria -sus comunidades y naciones vecinas- hacia una única autopista compartida que conduzca a la seguridad, la inclusión y la paz duradera. Surgirán obstáculos, pero nuestro destino común favorece claramente la cooperación frente a la confrontación", ha defendido en la misma plataforma.

Además, ha asegurado que trabajando "intensamente para prolongar este alto el fuego y el espíritu de entendimiento más allá de la fecha límite" establecida por las autoridades sirias para que los grupos armados abandonen Sheij Maqsud, Ashrafiyé y Bani Zeid.

El Ministerio de Defensa sirio ha anunciado un alto el fuego desde las las 3.00 hasta las 9.00 de este viernes (desde la 1.00 hasta las 7.00 en España peninsular y Baleares), alegando la "preocupación por la seguridad de nuestros civiles" en esta localidad del noroeste del país y para evitar "cualquier escalada militar en (sus) barrios residenciales".

En un comunicado difundido por la agencia de noticias estatal SANA, ha asegurado que el Ejército "se compromete a escoltar" a los combatientes, quienes pueden "llevar consigo únicamente su arma individual ligera", y a "garantizar su paso en condiciones de total seguridad hasta su llegada a las zonas del noreste del país".

El Ejército sirio confirmó este jueves el inicio de una campaña de bombardeos contra posiciones de las FDS --que han denunciado al menos doce muertos y más de 60 heridos a consecuencia de ataques atribuidos a Damasco-- en Sheij Maqsud y Ashrafiyé, asegurando que estos barrios controlados por las milicias kurdas han sido convertidos en "cuarteles generales, puestos militares y centros de lanzamiento de operaciones" y justificando esta acción para "neutralizar las posiciones estratégicas" del grupo armado.

Además, señaló estos dos barrios de Alepo como "objetivos militares legítimos" y abrió "corredores humanitarios" para evacuar a la población civil, en medio de las tensiones crecientes entre Damasco y las milicias kurdas después de la falta de avances para un acuerdo definitivo sobre la integración de las fuerzas kurdas y el papel de las autoridades semiautónomas kurdas en el futuro del país tras la caída en diciembre de 2024 del régimen de Bashar al Assad.