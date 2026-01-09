Detienen a siete personas en Ibiza por patronear pateras desde Argelia

La intervención de un pesquero de mayor tamaño en el traslado de migrantes, al actuar como embarcación nodriza y coordinar a otras barcas menores, introdujo un nuevo elemento en la operativa detectada en la llegada irregular de personas a Ibiza durante enero de 2026. Según informó la Policía Nacional, ese esquema quedó al descubierto luego del rescate de dos embarcaciones a la deriva tras averiarse el motor que arrastraba a otra barca tras más de doce horas de travesía, lo que, en palabras del comunicado policial citado por varios medios, “evidenciaría una coordinación previa”. Este hallazgo abrió el caso al posible funcionamiento de una red organizada dedicada a facilitar la inmigración irregular a la isla desde el norte de África.

De acuerdo con la información difundida por la Policía Nacional, las investigaciones derivaron en la detención de siete personas, todas de sexo masculino, a quienes se señala como responsables de pilotar y coordinar al menos cuatro embarcaciones llegadas recientemente a Ibiza desde Argelia. El operativo policial detalló cómo los arrestados actuaron presuntamente como patrones de las cuatro embarcaciones, entre ellas la primera patera registrada en el año en la isla.

La primera intervención se produjo el 2 de enero, cuando la llegada de una embarcación de aproximadamente seis metros de eslora culminó en la detención de su patrón. Esta barca, bautizada como la primera patera del año 2026 en Ibiza, transportaba a dieciséis personas de nacionalidad argelina. Tras el rescate, detalló la Policía Nacional, su principal responsable fue arrestado bajo la acusación de favorecer la inmigración irregular y pertenencia a grupo criminal.

La segunda patera, divisada el 3 de enero, replicó las características del primer caso: una longitud de seis metros y origen argelino de sus trece ocupantes. Durante esta operación, informaron fuentes policiales, dos patrones resultaron detenidos ante la evidencia de su implicación en la organización del viaje.

En los casos de la tercera y cuarta embarcación, el operativo policial relató un procedimiento complejo que involucró tanto a una barca pequeña como a un pesquero más grande, encargado de arrastrarla durante buena parte del trayecto marítimo. Según consignó el comunicado de la Policía Nacional, tras salir de las costas argelinas, los migrantes pasaron de la barca al pesquero, donde recibieron alimentos y chalecos salvavidas. El plan, añadió el informe, consistía en que el pesquero, al aproximarse a las aguas de Ibiza, entregara de nuevo a los migrantes a la barca para intentar alcanzar la costa mientras la nave nodriza emprendía el regreso a Argelia.

Las condiciones climáticas adversas frustraron la ejecución material de ese traslado final, provocando que ambas embarcaciones quedaran a la deriva durante más de doce horas. Finalmente, tras ser localizados y auxiliados, los migrantes pasaron a disposición de las autoridades competentes. La Policía Nacional subrayó que todos los ocupantes fueron trasladados a dependencias policiales, donde recibieron atención de Cruz Roja e intérpretes, lo que facilitó la toma de declaraciones y la asistencia necesaria durante su estancia bajo custodia.

El procedimiento estipuló protocolos específicos para menores no acompañados, quienes fueron derivados al Centro Provisional de Acogida de Ibiza. Esta medida buscaría garantizar la protección y atención especial para los menores involucrados. Los adultos, según reportó la Policía Nacional, quedaron a la espera de la órbita judicial que determinaría su situación en el país.

Respecto a las consecuencias legales, el comunicado de la Policía Nacional recogido por distintos medios informó que los cuatro detenidos relacionados con el pesquero y la embarcación menor, incluidos tanto tripulantes de la nave mayor como el patrón de la barca, fueron puestos a disposición del juzgado por su presunta implicación en delitos de favorecimiento de la inmigración irregular y pertenencia a grupo criminal.

Las autoridades insisten en que el uso coordinado de embarcaciones y la participación de patrones con roles definidos refuerza la hipótesis de que detrás de estos incidentes actúa una red cuya finalidad consiste en facilitar la llegada irregular de migrantes desde Argelia a Ibiza. Según publicó la Policía Nacional, los casos registrados durante los primeros días de enero representarían una evolución de los modelos logísticos empleados para el tráfico de personas por vía marítima en la región balear.