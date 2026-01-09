Chloe Kim, doble oro olímpico de 'halfpipe', se disloca el hombro a un mes de los Juegos

Las imágenes compartidas por Chloe Kim en su cuenta de Instagram documentaron el momento de la caída: la deportista se deslizó hacia atrás tras perder el equilibrio, lo que llevó a la dislocación de su hombro durante una sesión de entrenamiento en Laax, Suiza. Según informó el medio de comunicación, la doble campeona olímpica espera la evaluación médica definitiva para conocer el alcance de la lesión, justo cuando falta un mes para la inauguración de los Juegos Olímpicos de Invierno en Milán y Cortina d'Ampezzo, Italia.

La atleta estadounidense, reconocida por haberse alzado con la medalla de oro en la disciplina de 'halfpipe' en dos ediciones consecutivas de los Juegos Olímpicos de Invierno, enfrenta así un contratiempo relevante en su preparación. De acuerdo con la información publicada, Kim aún no recibió el resultado de la resonancia magnética, prueba médica programada para el viernes posterior al accidente. Hasta el momento, permanece en espera para determinar la gravedad del daño y saber si su participación en la competencia internacional se verá comprometida.

La deportista compartió que el incidente ocurrió mientras realizaba sus habituales rutinas de entrenamiento y describió el accidente como “la caída más tonta”. El medio detalló que, pese a la preocupación inicial, Kim se mostró optimista acerca de su recuperación, aunque señaló que permanece a la espera de los resultados médicos para obtener más claridad respecto a su estado físico.

Kim enfatizó que su entrenamiento marchaba según lo planeado antes de la caída y expresó que está decidida a volver a la actividad competitiva en cuanto el equipo médico le conceda el alta. “Estoy intentando mantener una actitud muy optimista, pero creo que no tengo ahora mucha claridad porque no me he hecho una resonancia magnética que está programada para el viernes, así que de cualquier modo espero tener una mejor idea cómo va”, declaró según consignó el medio. Además, manifestó su deseo de que el proceso de recuperación no demande un período prolongado, ya que su objetivo sigue siendo la participación en los próximos Juegos Olímpicos de Invierno.

Chloe Kim, también triple campeona mundial, es considerada una de las principales rivalidades en la modalidad de 'halfpipe' de snowboard, categoría en la que se ha enfrentado anteriormente a atletas como la española Queralt Castellet. Su trayectoria incluye el oro obtenido en Pyeongchang (Corea del Sur), hazaña que repitió cuatro años después en Pekín, donde superó precisamente a Castellet.

La expectativa en torno a su posible presencia en la competencia de Milán y Cortina d'Ampezzo se mantiene alta. El medio detalló que su situación actual ha generado incertidumbre dentro de la disciplina y entre sus seguidores, quienes aguardan el dictamen del equipo médico. La lesión de Kim ocurre en una etapa crítica del calendario deportivo, cuando los atletas ajustan sus entrenamientos y compiten por asegurar su lugar en el evento más importante del snowboard internacional.

La participación de Chloe Kim en los Juegos Olímpicos no solo se percibe como un objetivo personal, sino como un acontecimiento relevante para la delegación estadounidense, dado su historial de éxitos y la influencia que ejerce en el desarrollo de este deporte. Según reportó el medio, tanto la atleta como su entorno mantienen la confianza en una recuperación a tiempo que le permita competir por su tercer oro olímpico consecutivo.