China abre una investigación sobre la competencia en el sector del reparto de comida a domicilio

La Comisión Antimonopolio de China, dependiente de la Oficina del Consejo de Estado, ha abierto una investigación para evaluar la competencia en el sector de las plataformas de reparto de comida a domicilio, según ha anunciado este viernes la Administración Estatal para la Regulación del Mercado.

Un portavoz del regulador chino ha subrayado la "gran importancia" que las autoridades prestan a la innovación y al desarrollo sostenible de la llamada "economía de plataformas", para la que el sector del 'delivery' ha desempeñado un papel fundamental en la promoción del consumo, la expansión del empleo y el impulso de la innovación.

Sin embargo, ha lamentado que la industria de servicios de entrega de comida a domicilio ha enfrentado "problemas importantes", como la competencia en subsidios, precios y el control del tráfico, lo que ha presionado a la economía real e intensificado la "competencia involutiva" del sector, generando fuertes reacciones de todos los sectores de la sociedad.

De este modo, para promover el funcionamiento legal y conforme a las normas, así como la competencia justa y ordenada de las plataformas de reparto de comida, estableciendo un mercado de alta calidad y precios justos, la Comisión Antimonopolio del Consejo de Estado "ha decidido realizar una investigación y evaluación de la situación de la competencia en el mercado de servicios de plataformas de reparto de comida".

El regulador empleará en su investigación diferentes métodos, incluyendo la verificación in situ, entrevistas personales y cuestionarios para comprender a fondo el comportamiento competitivo de las plataformas, además de solicitar la opinión de los operadores de las mismas, los empleados y los consumidores.

Asimismo, investigará exhaustivamente la situación de la competencia, organizará análisis y demostraciones, transmitirá la presión regulatoria y propondrá medidas correctivas.

En este sentido, el funcionario ha advertido de que las plataformas "deben cooperar activamente con la investigación", implementar estrictamente sus responsabilidades de cumplimiento antimonopolio, prevenir y resolver eficazmente los riesgos de monopolio, competir de forma justa y promover la innovación y el desarrollo saludable en el sector.